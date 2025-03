Brasil despidió a Dorival Jr. tras la histórica derrota contra Argentina en Eliminatorias

El profundo golpe que significó la derrota contra Argentina en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas eyectó a Dorival Jr. de su cargo de entrenador del seleccionado de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) resolvió este viernes despedir al DT.

“La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el técnico Dorival Júnior no comanda más la Selección Brasileña. La dirección agradece al profesional y le desea éxito en su futura carrera. A partir de ahora, la CBF trabajará para encontrar un sustituto”, comunicó vía redes sociales oficiales la entidad que rige el fútbol en Brasil.

La noticia de la dimisión de Dorival Junior fue comunicada a los medios por el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, tras una reunión en la sede de la entidad, en Río de Janeiro. Además del técnico, también fueron cesanteados los asistentes Lucas Silvestre y Pedro Sotero y el preparador físico Celso Resende.

“Hablamos y nos reunimos con Dorival Júnior y Rodrigo Caetano, y ahora la CBF anuncia que ha cerrado el ciclo de Dorival. Estamos muy agradecidos por el trabajo que realizó con la Selección Nacional y le deseamos mucho éxito en su carrera. Ahora vamos a trabajar para encontrar un reemplazo. A partir de ahora buscaremos un sustituto para continuar el trabajo de la selección brasileña”, indicó el dirigente.

En cuanto a los posibles sucesores, el nombre de Jorge Jesus asoma como el favorito. El DT portugués, de pasado en Flamengo y con presente en Al Hilal de Arabia Saudita, sería prioritario, dado a que Carlo Ancelotti (opción preferida inicialmente) no podría asumir el rol debido a su compromiso con el Real Madrid, que comenzará su participación en el Mundial de Clubes en junio, mes en el que se reanudarán las Eliminatorias.

“Las conversaciones con Al Hilal aún no han comenzado”, indicó el medio Globo Esporte, que además contó que el portugués de 70 años estaría dispuesto a no dirigir el Mundial de Clubes con el conjunto árabe con tal de convertirse en el DT de la Canarinha su máximo desafío.

Otros candidatos que corren desde atrás, según publicó el medio brasileño, son el portugués Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, y los brasileños Filipe Luis, actual DT de Flamengo, y Renato Gaúcho, quien está sin club.