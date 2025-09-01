Brasil: Neymar desmintió a Ancelotti tras no ser citado para los partidos de Eliminatorias

La decisión de Carlo Ancelotti, seleccionador de la selección brasileña de fútbol, de excluir a Neymar da Silva Santos Júnior de la convocatoria para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 ha generado debate y versiones opuestas entre el técnico y el futbolista. El propio Neymar aseguró ante la prensa que su ausencia obedece a criterios exclusivamente deportivos y descartó que guarde relación con el estado físico de su musculatura, desmintiendo la explicación que ofreció el entrenador italiano.

Según informó Globoesporte, la controversia surgió tras el empate sin goles entre Santos y Fluminense en el estadio Vila Belmiro, donde Neymar jugó los 90 minutos. Tras el encuentro, el atacante recalcó: “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”.

Si bien Neymar explicó que arrastraba una inflamación en el aductor, aclaró que se trató de una molestia menor que no le impidió jugar el último partido. “Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló el futbolista.

Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti justificó la decisión a partir del historial físico reciente de Neymar y del también excluido Rodrygo Goes. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”, declaró Ancelotti en conferencia de prensa al anunciar la lista de convocados.

Brasil, ya clasificado para el torneo internacional, recibirá a Chile el 4 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y luego visitará a Bolivia cinco días después, donde el partido se disputará en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud. El ex DT del Real Madrid explicó que estos partidos servirán para observar el rendimiento de otros jugadores y ampliar el “abanico de opciones” de cara al futuro.

El retorno de Neymar al Santos tras su salida de Al-Hilal estuvo motivado por su intención de recuperar ritmo y volver a la selección. El delantero, que no disputa un encuentro con la canarinha desde que una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda lo apartó del equipo en octubre de 2023, manifestó su malestar por la ausencia pero aseguró que seguirá apoyando al equipo. “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, sentenció ante los medios.

En paralelo, Neymar criticó el uso del VAR en el choque contra Fluminense tras una decisión por fuera de juego en tiempo añadido: “Son detalles que, en mi opinión, yo cambiaría esas reglas. Solo por un pie, una línea que se traza… Es la opinión que tengo”.

Para el próximo mes, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, oportunidad en la que Neymar buscará convencer a Ancelotti de cara a nuevas convocatorias. El seleccionador recalcó que su número diez tiene “su número de teléfono” para contactar directamente si desea más explicaciones. El delantero ha marcado 79 goles en 128 partidos con la camiseta nacional, cifras que refuerzan su protagonismo en la historia de la selección.