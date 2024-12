Brasil sufre un éxodo de inversores, que ahora miran a la Argentina como un sustituto ideal

La economía brasileña atraviesa una seria crisis de confianza, que se refleja en una significativa salida de capitales. El principal índice que sigue a las acciones brasileñas en Wall Street (el EWZ) acumula una caída de nada menos que 26% en los primeros once meses del año. Además, el real se devaluó 20% en el año, ubicándose como una de las monedas de peor rendimiento en el mundo.

En el mismo período la bolsa neoyorkina subió 27%, al igual que las tecnológicas. Y las acciones argentinas acumulan una suba promedio de 105% en dólares, mientras que el índice Merval superó por primera vez desde 2018 los 2.000 dólares.

Los inversores huyen de Brasil, asustados por el fuerte aumento del déficit fiscal, que entre el rojo primario y el pago de intereses se aproxima a 10 puntos del PBI. También se desconfía del cambio que se viene en el Banco Central, donde asumirá en enero el actual vicepresidente, Gabriel Galípolo, un economista con ideas progresistas y muy cercano al presidente del país, “Lula” Da Silva.

No es Brasil el único país de la región que está sufriendo un fuerte éxodo de inversores. México también ha sido castigado en medio de un fuerte aumento del rojo de las cuentas públicas. La flamante presidenta, Claudia Sheinbaum, también con un fuerte discurso izquierdista, estuvo lejos de seducir a los mercados. Y el avance de una reforma judicial empeoró las cosas. Las amenazas de Donald Trump de aumento de aranceles para los productos provenientes de ese país también impactaron negativamente.

El gobierno de Javier Milei ya empezó a aprovechar esta desconfianza creciente de los mercados en los principales países de Latinoamérica. La Argentina surge como un sustituto ideal para esas inversiones que ahora buscan otro destino, al menos desde el punto de vista financiero.

Parte de la suba de los bonos y de las acciones de las últimas estuvo vinculada a este fenómeno. Muchos ejecutivos de fondos de inversión que desembarcaron en Buenos Aires en las últimas semanas resaltaron este contraste. La mayoría ya avanzó un cambio en la ponderación que definen para sus carteras, con menos peso en Brasil y México, aumentando la presencia de Argentina.

Tampoco precisan que las calificadoras de riesgo mejoren la nota del país para hacerlo, porque saben que llegarán demasiado tarde si lo hacen. Lo mismo ocurre con la recalificación de Argentina oficialmente como “mercado emergente”. Según el MSCI sigue siendo un país stand alone, es decir que ni siquiera califica para recibir inversiones financieras. Lo sucedido este año muestra exactamente lo contrario.

Nuevo ciclo

Este proceso marca una reversión del ciclo que arrancó en 2007. En aquel momento, el riesgo argentino y el brasileño confluían en torno a los 400 puntos básicos. Sin embargo, el aumento de la inflación, la manipulación del INDEC, el congelamiento de tarifas y un discurso cada vez menos amigable con los inversores provocó un deterioro lento pero persistente de los bonos argentinos, mientras que Brasil se fortalecía año a año.

El resultado ya es conocido. Brasil se mantuvo con un riesgo país inferior a los 300 puntos y el real fue un ejemplo de estabilidad. Recién ahora el dólar tocó las 6 unidades, mientras en Argentina se celebra que el tipo de cambio se estabilizó en torno a los 1.100 pesos.

Milei eligió sus aliados y adversarios, al menos en el arranque de su gestión. Apoyó abiertamente a Donald Trump y finalmente terminó elegido como presidente norteamericano. Al mismo tiempo fue muy duro con Lula, a quien no dudo en tildar de “corrupto y comunista”. Pocos meses después los inversores le dieron la espalda al presidente brasileño.

Todo hace suponer que este flujo incipiente de capitales solo puede acelerarse a favor de Argentina. De hecho, la devaluación que llevó al tipo de cambio por primera vez a los 6 reales esta semana ni se sintió localmente. Al contrario, los dólares financieros se están acomodando alrededor de los $ 1.100 y las acciones continuaron batiendo máximos.

El riesgo país quedó estable en niveles de 750 puntos, pero todo indica que ni bien el Gobierno pague los vencimientos de enero habrá una mejora adicional para los bonos en dólares. La expectativa es que el riesgo país perfore los 500 puntos básicos en el primer semestre del año próximo, dejando al Gobierno muy cerca de volver a financiarse en los mercados voluntarios de deuda.

La marcha casi ideal de las variables financieras todavía no termina de trasladarse a la economía real. Es cierto que la actividad repuntó 3,4% en el tercer trimestre, pero la mejora aún no termina de sentirse en el bolsillo y por ende tampoco en los niveles de consumo.

Algunos datos conocidos en los últimos días no son por ahora demasiado alentadores. En septiembre, por ejemplo, las ventas en supermercados y mayoristas se mantuvo estancada y todavía con caídas interanuales superiores al 12%.

En el caso de autos se registró una leve caída en noviembre respecto a octubre, pero también en términos interanuales de 1,7%. Sin embargo, desde la cámara de concesionarias aclararon que son optimistas de cara al 2025, esperando un nivel de patentamentos superior al medio millón de vehículos, contra poco más de 400.000 previstos para este año.

Además el crédito sigue creciendo y al mismo tiempo aumenta la liquidez de los bancos. En los últimos 30 días el incremento fue de 9%, triplicando la inflación. Ya es el séptimo mes consecutivo que crece en términos reales el financiamiento al sector privado y será una variable clave para el 2025. Se espera que sean las cuotas y los préstamos personales lo que ayude a mejorar el ingreso disponible de las familias, golpeado este año por los aumentos de tarifas, transporte expensas y alquiler.

La inflación de noviembre también se mantuvo en valores alentadores, aunque no perforaría el 2,7% de octubre. La expectativa es que continúe por debajo del 3% aunque sin mucho margen. Hubo aumento de naftas, de servicios regulados y también ajustaron para arriba por motivos estacionales las bebidas. En cambio, el incremento de alimentos siguió por debajo del 2%.

Esta semana, y en el marco de la conferencia industrial organizada por la UIA, la discusión giró en torno a la competitividad de la Argentina, la apertura comercial y también las consecuencias de la apreciación cambiaria.

El balance de Mirgor correspondiente al tercer trimestre permite entender los motivos de la preocupación de la industria y en particular lo que enfrentan las compañías que tienen producción radicada en Tierra del Fuego. Se trata de un caso interesante ya que al cotizar en Bolsa debe abrir sus números.

Solo en los últimos tres meses la empresa sufrió una pérdida de USD 31 millones, 62% más que hace un año. “Si bien el precio unitario promedio en dólares de este negocio se recupera 34,3% versus el tercer trimestre del año pasado, se observan caídas de 2 dígitos en la totalidad de los productos vendidos. En el caso de celulares, el retroceso es de 4,25% interanual, aunque suben 43,9% contra el trimestre anterior gracias a las financiaciones ofrecidas. En el caso de televisores, cae 44% interanual y 30,7% en el trimestre”, indica un informe efectuado por el Grupo SBS.

Tampoco le fue mejor en la actividad retail, donde comercializa productos Samsung. En este segmento la caída fue de 31% en unidades vendidas.

El tipo de cambio apreciado y la mayor apertura comercial significan un durísimo golpe para estos fabricantes de electrónica, que de todas formas buscaron diversificarse en los últimos años.

El panorama no es muy diferente para el resto de la industria. Luego de años de protección, tipos de cambio alto y poco acceso al mercado de divisas para el resto de los importadores, muchas empresas estarán complicadas para poder competir. Muchos de los dueños de estas compañías viajaron a China en los últimos meses con. Un mandato: reducir la producción local y traer la mayor cantidad de productos posibles de ese destino, incluyendo indumentaria, calzado, muebles y productos de electrónica.

De esta manera, la economía argentina se encamina a un año posiblemente de alto repunte, tal vez superior a 5%, pero en el que habrá claros ganadores y perdedores.