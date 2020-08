Brasil: suspendieron un partido por 10 casos de Covid-19 a segundos del inicio

Compartir

La Justicia deportiva autorizó ayer al Goiás a no jugar su partido contra el San Pablo, por la primera fecha del Brasileirao 2020, al registrarse diez positivos de Covid-19 en su plantel. El club fue comunicado a primera hora que 10 de los 23 jugadores que estaban convocados para el encuentro dieron positivo, por lo que pidió al Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) la suspensión del cotejo que debía disputarse en el estadio Serrinha, de Goiania.

La confirmación de la suspensión apenas llegó a la hora del partido, cuando los dos equipos ya habían anunciado su once inicial. Según los medios brasileños, ocho de los diez infectados iban a ser titulares en el Goiás.

Antes de la confirmación oficial de la cancelación, ambos conjuntos cumplieron con todos los protocolos previos para el partido e incluso realizaron el calentamiento previo, aunque posteriormente, únicamente los visitantes salieron con el once inicial al césped para empezar el duelo, mientras que el local optó por quedarse en el vestuario.

“La explicación es muy simple. Diez de los 23 jugadores dieron positivo. Lamentablemente fuimos comunicados de estos resultados positivos apenas hoy. Todos los jugadores que dieron positivo estaban concentrados. Ante este hecho, preferimos actuar con coherencia, pidiendo para que el partido fuera aplazado”, afirmó a la televisión Globo el presidente del Goiás, Marcelo Almeida.

“Entramos con una cautelar en el STJD con estas alegaciones. Deportivamente sería una cosa totalmente incoherente. Lamentablemente, de esta forma creo que la mejor actitud fue pedir esta cautelar, con la intención de suspender este partido. Hubiera sido una fiesta bonita, pero por cuestiones de seguridad y salud, ya que los diez jugadores estaban concentrados y no sabemos decir si los otros pueden estar infectados”, agregó el dirigente.

Por su parte, el San Pablo se mostró favorable a la suspensión del encuentro. ”El club manifiesta su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de suspensión del partido de este domingo, en Goiania. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar a la sociedad la importancia de los cuidados”, escribió el Tricolor paulista en su cuenta de Twitter.

Quien estalló de bronca fue Dani Alves, jugador del conjunto visitante, quien pidió mayor organización a las autoridades para evitar que esto vuelva a suceder: “Me gustaría decir que lo que pasó hoy es inaceptable, no es por irresponsabilidad que tengamos que vivir el tipo de cosas a las que estuvimos expuestos hoy. ¡O creamos conciencia y somos profesionales o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo! Si la vida es lo más importante, ¡el resto no tiene sentido!!¡Gracias por nada!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según los protocolos médicos establecidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para el Brasileirao, todos los equipos deben someterse a una prueba de detección de covid-19 con un máximo de 72 horas antes de cada partido.

La suspensión del partido se produce un día después que Brasil superara los 100.000 fallecidos y los 3 millones de casos de la pandemia en el país. Según el último boletín divulgado por el gobierno, al menos 100.477 personas murieron y 3.012.412 dieron positivo por el virus en Brasil.