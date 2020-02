Brenda Asnicar rompió el silencio en medio de los rumores de romance con el trapero Duki

Compartir

Desde hace días comenzó a sonar fuerte el rumor que afirma que Brenda Asnicar, casada desde hace casi tres años, estaría comenzando una relación con el trapero Mauro Ezequiel Lombardo, popularmente conocido como Duki.

Incluso en Intrusos mostraron una foto de la ex Patito Feo con el creciente artista en Sata Clara del Mar. Sin embargo, ninguno de los dos se había referido al tema, hasta ahora. En las últimas horas la actriz rompió el silencio a través de Twitter y dejó más dudas que certezas. ¿Se se paró de su marido?

“Hola, buenos días. Yo no dejé a nadie por nadie, lo aclaro por respeto a los 6 años hermosos que pasé. Besos, los amo”, escribió Asnicar sin referirse al cantante, pero hablando de su marido en pasado.

En el 2017 Brenda se casó con el empresario colombiano Alejandro De Angulo, de quien en todo el tiempo que duró la relación casi no habló ni mostró públicamente. “Se comentó que era un magnate, cuando en realidad hablamos de un ingeniero millonario, pero millonario en amigos”, había dicho en diálogo con Gente, en una de las primeras y únicas veces que habló de él.

Sin medios y con teléfonos vedados para los invitados, la pareja dio el sí en Croacia. ¿Por qué allí y no en Argentima o en Colombia? “Porque costaba igual que los invitados viajaran al país de él. En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. Y terminamos siendo poquitos. Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron…”.

Los rumores de romance con Duki surgieron luego de que ella subiera a su cuenta de Instagram una foto por el Día de los enamorados con la leyenda: “Comenten los que van a pasar este 14 de febrero abrazando una almohada jaja». El posteo obtuvo más de mil comentarios, entre ellos el del músico, que escribió: “Quisiera ser una almohada”.

El periodista Guido Záffora contó en Intrusos además que el músico le habría dedicado una canción, “Si te sentís sola”, lanzada en el 2018, mientras ella aún estaba casada. “Es que cuando voy con vos yo siento que me miran, puedo ser tu Rocky y que vos seas mi fashion killa. Las gatas no pasan porque ella es una divina. Desde que anda con los míos es dueña de la esquina’”, dice el tema.

El último fragmento justamente haría referencia a la canción que Brenda entonaba en sus primeros años en televisión como una de las protagonistas de Patito Feo: “Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad”. ¿Habrá sido coincidencia o la canción fue directamente para Asnicar? ¿Tendrán relación el rumor de romance con Duki y la aprente separación de la actriz de su marido?

Famosa desde adolescente, muy poco se supo de la vida sentimental de Asnicar. En el 2010 cuando ella aún tenía 17 años fue novia durante varios meses de Carlos Tévez, en un impasse que el futbolista tuvo con su mujer de toda la vida y madre de sus hijos, Vanesa.