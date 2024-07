Brenda Gandini contó cuál es la obsesión oculta que tiene en su hogar, que descubrió un seguidor a través de una foto

Brenda Gandini, con una extensa trayectoria en el mundo de la actuación, no suele compartir demasiados detalles sobre su vida privada. Sin embargo, en una reciente interacción en redes sociales, la actriz sorprendió a sus seguidores al revelar una de sus obsesiones hogareñas.

Todo comenzó cuando Brenda publicó una storie en su cuenta de Instagram, en la que aparecía su esposo, el también actor Gonzalo Heredia, en el dormitorio que comparten desde hace años. En la imagen, se podía ver parte del guardarropa de la actriz, lo que no pasó desapercibido para uno de sus seguidores.

Un usuario le comentó a Brenda: “Ay Brenda, admiro tu placard tan impecable, todo por color”. La observación, que apuntaba a la meticulosa organización del vestidor, llevó a la actriz a revelar un detalle sobre su personalidad. Sin dudarlo, la actriz respondió: “Sí, tengo ese toc”, y compartió una captura de pantalla del comentario en sus redes sociales.

La sinceridad de Gandini sobre su “toc” (trastorno obsesivo compulsivo) para organizar su guardarropa por colores, generó una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores. Muchos admiraron su franqueza y autenticidad al mostrarse tal como es, tanto en sus roles públicos como en su vida privada.

Este tipo de detalles personales no es nuevo para la actriz, quien ha demostrado en varias ocasiones que no tiene problemas en mostrar su verdadera personalidad, ya sea en entrevistas o a través de sus publicaciones en redes sociales. Esta interacción en particular permitió a sus fans conocer un poco más sobre los hábitos y manías que forman parte de su vida diaria.

Brenda Gandini expuso la manía

de su pareja Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia conforman una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Aunque han atravesado algunas crisis a lo largo de su relación, su amor está más afianzado que nunca. Recientemente, la actriz se sometió a un divertido juego en el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde reveló detalles sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que enfrenta el galán y escritor.

Durante la entrevista, Brenda Gandini habló sobre lo metódico y estrictamente detallista que es Gonzalo Heredia con sus libros. “El TOC más importante es con sus libros. Vos le llegás a mover un libro disimuladamente, sabe dónde está cada título. Tiene su orden, de hecho, yo le digo que ordenemos porque se van a romper los muebles, que ya no resiste el peso”, comentó la actriz.

La obsesión de Heredia con sus libros es tal que cualquier mínima alteración en el orden de su biblioteca no pasa desapercibida para él. “Se los movés y te dice: ‘No, no, acá me movieron un libro’. Tiene una obsesión”, agregó.

Esta revelación sorprendió a muchos seguidores de la pareja, quienes no conocían este detalle tan particular sobre Gonzalo Heredia. La anécdota se suma a la lista de curiosidades que hacen de esta pareja una de las más entrañables del mundo del espectáculo.

El amor entre Brenda Gandini (33) y Gonzalo Heredia (36) nació en el set de un éxito de la televisión y ya lleva 14 años y dos hijos: Eloy (14) y Alfonsina (7). Cuando se conocieron, él venía del éxito de Valientes (2009-2010) y en Malparida (2010) protagonizaba una tortuosa relación con Juana Viale que batió récords de rating.