Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, furiosos con Fede Bal por los ruidos molestos de sus fiestas

Por más que busque bajar el perfil, Fede Bal no le puede escapar a los escándalos de verano. El actor, que se encuentra haciendo temporada teatral en Mar del Plata con la obra Mentiras Inteligentes, fue acusado por Brenda Gandini, vecina de su colega, por ruidos molestos que le impiden dormir a sus hijos, Eloy y Alfonsina.

El programa El run run del espectáculo, por Crónica TV, dio a conocer un audio en el que una mujer se queja de las fiestas que organiza Fede Bal hasta altas horas de la madrugada. Según pudo confirmar Teleshow, se trata de Gandini. “Vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno… Está bien. Nosotros llegamos a las dos de laburar y a las nueve estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan con las fiestas. A las seis y media de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta”, comienza el mensaje que la actriz le habría mandado a la persona que le alquiló la propiedad para el verano.

“No sé cuál es la idea o las leyes del barrio, pero me parece que hasta las dos de la mañana, tres… Me la aguanté cuatro veces. Otra vez no me la voy a volver a aguantar, ¿entendés lo que te digo? Necesito hablar con alguien que me dé la seguridad de que también en la seguridad (del barrio) no van a dejar pasar y que no tenga que estar llamando como una loca a las cuatro de la mañana para que hagan silencio”, explicó.

“Me parece que no entiende las normas de convivencia. Además, esto que vos me contaste, que ya lo echaron de un barrio… No entiendo por qué lo dejan entrar. Que se alquile una casa en Chapadmalal, en donde puede hacer lo que quiera, porque la respuesta es que tiene 30 años y que quiere hacer una fiesta, que está soltero”, indicó Gandini.

En ese sentido, muy molesta, concluyó: “No lo hagas en un barrio familiar, menos cuando tenés una familia al lado que trabaja, como todas las familias acá del barrio que tienen hijos y que les molestaría que una persona esté poniendo música y gritando hasta las seis de la mañana. Necesito hablar con alguien para resolverlo porque si no vamos a terminar muy mal de verdad”.

Pero eso no fue todo. Gonzalo Heredia, la pareja de Gandini, forma parte de la obra Desnudos, que se presenta en el mismo complejo teatral que Fede Bal. Por eso, según contó Daniel Ambrosino en Intrusos, aprovechó para encararlo y manifestarle su malestar a raíz de las fiestas que organiza. “En ese complejo se entra por el mismo lugar y hay una parte de camarines que se puede llegar a conectar si se abren ciertas puertas. Sabemos que podés pasar de un teatro al otro por partes internas. Me cuentan que Heredia lo encaró a Fede Bal de mala manera por esos ruidos molestos. Eso fue en un lugar de trabajo y Federico se sintió muy incómodo por esa situación”.

Su compañero de programa, Guido Zaffora, agregó información: “No es la primera vez que le dicen que baje la música. No se comunicaron con él directamente, pero sí con la parte de seguridad. En la última fiesta era insostenible porque ya hubo cuatro, cinco pedidos de parar la música y que no griten más. La última fiesta fue terrible: música hasta las seis y media de la mañana, todos gritando, chapuzones en la pileta, no paraban de hablar y de hacer alusión a ciertas cosas sexuales… Cuando Brenda ve que sus hijos se despiertan, ahí es el mensaje final”.