BREXIT A LA CRIOLLA, IGNORANCIA, IRRESPONSABILIDAD Y MUCHO HUMO (por Blas Hoyos)

La fuga de la OMS, el tratado de París etc. Son actos de mala praxis política que implicarán costos monumentales.

Cuando en los entre el 2017 y el 2020, la derecha conservadora inglesa encabezada por Boris Jhonson un personaje de origen mediático, improvisado, discapacitadointelectualmente, verborrágico, maleducado, con un raro peinado y fama de borrachín. (cualquier parecido con la realidad es pura casualidad) empujó a Gran Bretaña fuera de la comunidad económica europea en un temerario proceso de salida dela CEE, que se llamó Brexit que surge de la contracción de dos palabras British (Britania) y exit (salida).

Con un plebiscito de triunfo ajustado empujado por un nacionalismo estúpido y sin el acompañamiento de países de las propia Gran Bretaña como Escocia, Irlandadel Norte y el territorio de Gibraltar, terminó en un senda de fracasos y penurias para los ingleses. Recordemos que hace poco tiempo Jhonson, también gran amigo del Pte. aunque hoy caído en desgracia, visitó a Milei en la mismísima casa Rosada.

BREXIT A LA CRIOLLA… LAS PERSONAS TIENEN AMIGOS, LAS NACIONES NO…

Lo que está ocurriendo ahora con la Argentina tiende a correr un destino de fracasos parecido al de los británicoscon el Brexit, con la particularidad en nuestro caso de un Pte. entusiasmado por su supuesta amistad personal con Trump y Musk entre otros, que se esmera en sobreactuar medidas que “él intuitivamente supone” que le caerían simpáticas a sus amigotes, involucrando irresponsablemente a toda una nación.

Las naciones no practican el sentimiento de la amistad, las naciones tiene intereses y agendas en común, acuerdos comerciales de colaboración científico-tecnológicos,geoestratégicos, militares, sanitarios etc. Que van mucho más allá de quienes circunstancialmente puedan estar ejerciendo sus presidencias.

Milei y sus devotos periodistas neoensobrados, trolls y libertarios en gral. son fundamentalistas de dos paradigmas absolutamente delirantes pues están basados en un fanatizado acto de fé, antes que en el pragmatismo político y el sentido común, la primera es que todas las soluciones de una nación serán la lógica consecuencia de una amistad personal entre su jefe Milei y dos o más personas, y la segunda es la remanida teoría del derrame que apuesta a que engordando a los que más tienen se generará un efecto derrame sobre los pobres e indigentes que podrán alimentarse de migas y otros mendrugos que eventualmente puedan caer desde la opulenta mesa de arriba, casi por la simple acción Newtoniana de la fuerza de gravedad.

Todo esto basados en el Culto a la personalidad y almesianismo (muy parecido al modelo formoseño), donde el futuro y el éxito de toda una comunidad, no es la consecuencia del esfuerzo, inteligencia y la planificación y las políticas de estado de una nación más allá de quien gobierne y muy por el contrario están ligados a los atributos, ocurrencias y la providencia de quien en definitiva es solo un simple mortal. Si así fuera recemos para que Milei nunca se pelee con Trump o Elon Musk.

ARGENTINA “PROFUGADA” DE LA OMS.

Un ejemplo muy patético de la sobreactuación de Milei es el intento de abandonar la OMS, digo intento, por que al ser una medida tan intempestiva como inconsulta,

todavía habría que evaluar y analizar la tramitación de dicha separación, pues involucraría también renunciar a numerosos compromisos, acuerdos y tratados internacionales que no han sido siquiera evaluados con seriedad, situación que no me extraña viniendo de alguien que alguna vez confundió y comparó al CONICET con la NASA.

Pero evaluamos la situación actual.

1) Según uno de ejes argumentales del gobierno,“La OMS es responsable de las horribles medidas que perjudicaron a nuestro país durante la pandemia”,FALSO…!!! es bueno aclararle a los que asesoran al Pte. que la OMS es un órgano internacional cuya función es coordinar, asesorar sobre políticas sanitarias conjuntas eso significa que sus medidas “no son vinculantes”, es cada país el encargado y responsable de la implementación de las medidas y de la intensidad de estas medidas. De hecho Países como Suecia, Holanda (en Europa) o México, Chile y Uruguay (en Latinoamérica), entre tantos otros, jamás aplicaron la cuarentena y lo reemplazaron por el concepto de aplicación de inmunidad colectiva o de rebaño. En definitiva pretender hacerle juicio a Tedros Adhanom Ghebreyesus Pte. de la OMS es un delirio propio de la ignorancia y la desesperación por “sobreactuar”, llama la atención que esta cortina de humo paralelamente también sirva paraesconder a los verdaderos responsables de las horribles medidas tomadas en la pandemia ante los cuales el Pte.Miolei tiene casi la obligación de denunciar, por ejemplo Alberto y Cristina Fernández, la ministra de salud Carla Bissoti,sucesora del nefasto Gines G. García, el inefable Dr, Cahn, Sergio Massa y Cecilia Moreau impidiendo que la vacuna Pfizer llegue al país, Gildo Insfrán y su nefasta CUARETERNA en Formosa. Ellos entre tantos otros son los únicos y principalísimos responsables del manejo de la pandemia. No les parece muy sospechoso que Milei a sabiendas de lo inconducente e impracticable pretensión de responsabilizar a la OMS, esté logrando así absolver y distraer la atención sobre los verdaderos responsables de lo que ocurrió en pandemia en la Argentina,evadiendo la obligación de actuar contra quienes realmente aplicaron medidas autoritarias y de lesa humanidad durante la pandemia en la argentina,

2) La OMS jamás indicó la vacuna rusa , jamás implementó el vacunatorio Vip, jamás la OMS organizó fiestas de Olivos, jamás desaconsejó la vacuna de Pfizer, jamás impuso el cierre de las escuelas, jamás indicó la instalación de campos de concentración y de refugiados en provincias como en Formosa.

3) Hablan de ahorrar recursos, actualmente la cuota societaria de la OMS para Argentina implica un costo de solo 10 millones de U$S anuales y hace dos años que no los paga, como contrapartida la OMS y su delegación continental la OPS son los encargados de coordinar todos los programas de control, prevención y educación de enfermedades zoonóticas, vectoriales, infectocontagiosas (dengue , Zika , F. Amarilla, Chagas, leishmaniasis, Leptospirosis, Arbovirosis, HIV y muchísimas otras sobre todo entre países limítrofes, también de enfermedades metabólicas u orgánicas propias del humano, también coordina y asesora con otros organismos sobre políticas y medidas migratorias y fitosanitarias, que podrían tener alto impacto económico y productivo.

Muchos programas de salud y de combate a la pobreza, cuentan con financiamiento internacional ya sea privado a través de fundaciones etc. o de instituciones financieras supranacionales (BM, BID, CAF) que para su aprobación requieren como requisito la supervisión asesoramiento y monitoreo de la OMS o la OPS.

4) La pregunta obligada es porque otros países más ricos y poderosos que el nuestro y que también comparten lineamientos con las políticas de Trump no hacen lo que hizo Milei, tal es el caso de Italia, Hungría , ni siquiera Rusia todos estos países con mucho más espaldas que el nuestro han tenido semejante osadía y lo que es más llamativo ni siquiera EEUU, que hasta ahora sigue adentro de la OMS y dicen que ha cambiado de estrategia porque ahora parece que pretende poner alguien de su confianza al mando de la OMS.

De esta manera el grado de improvisación y amateurismo irresponsable aconsejo que aprovechen el presente paradivertirse por este tipo de cocoliches políticos porque les aseguro que en un futuro no muy lejano vamos a tener que lamentarlo. Mientras tanto como decía el inmortal Tato Bores…”Vermouth con Papas Fritas y Good Show…!!!”



BLAS HOYOS