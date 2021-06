Brigadistas sanitarios realizan paro para reclamar mejoras salariales y ser “blanqueados”

Compartir

Linkedin Print

Ayer a la mañana brigadistas sanitarios del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, comenzaron un paro de actividades para reclamar una respuesta a la propuesta que presentaron exigiendo que los “blanqueen” para, entre otros beneficios, tener una mejora salarial.

Es importante aclarar que este sector de trabajadores no se encuentra como “contratados” por el organismo, sino que perciben una “beca”; tampoco fueron incluidos como personal esencial para recibir el bono de los $10.000.

Uno de los manifestantes indicó al Grupo de Medios TVO que “pedimos un aumento salarial o futura jornalización porque sabemos que entrando casa por casa nos podemos contagiar de coronavirus. El día de hoy tomamos la determinación de parar por no percibir el aumento, por no ser blanqueados, y también porque no percibimos el bono que el Gobierno brinda al personal esencial, siendo que la actividad que desarrollamos es esencial. Tanto la Unidad 1, 2 y 3 decidimos no salir a terreno”.

“Esperamos tener una respuesta concreta y que por lo menos nos blanqueen. Nosotros sabemos que hay chicos que recién están ingresando y ya los blanquearon, y con nosotros que estamos desde hace 6 años no pasa nada, es injusto”, agregó el mismo.

Asimismo, expuso que estos pedidos ya fueron presentados a través de una nota y que “no contamos con obra social y el monotributo lo debemos pagar de nuestro bolsillo”.

Finalmente, al ser consultado por cuánto perciben respondió: “actualmente estamos ganando $15.000, que no alcanza para nada. Los compañeros que están blanqueados ganan cerca de $40.000. Este reclamo va a seguir hasta que tengamos alguna respuesta concreta”.

Compartir

Linkedin Print