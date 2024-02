Brighton presentó a Barco como refuerzo

Valentín Barco llegó a Inglaterra y se probó la camiseta del Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League, donde se incorporó hoy en forma oficial. El Colo será compañero, entre otros, de su compatriota Facundo Buonanotte. “Miren quién está aquí”, posteó la cuenta de X del club inglés con una foto del futbolista argentino luciendo su nueva casaca con una sonrisa y los dedos en V. Además, en otro posteo el futbolista de 19 años posó con la bandera argentina.

El Colo Barco decidió ejecutar su cláusula de rescisión con Boca Juniors y partió al fútbol de Inglaterra tras ser una de las figuras del seleccionado argentino Sub 23 que logró la clasificación a los Juegos de París 2024 en el Preolímpico disputado en Venezuela. Tras celebrar el 1-0 sobre Brasil, con gol de Luciano Gondou y centro del propio Valentín, el lateral izquierdo o volante se tomó un avión hacia Inglaterra.

El video de su llegada al Brighton inglés fue publicado en las redes sociales oficiales del club y se lo puede ver a Valentín Barco acompañado de su representante y de su novia, Yazmín Jaureguy. En otra de las imágenes, el futbolista se presenta con una particular pronunciación en inglés que hizo recordar a Carlos Tevez cuando jugaba en la Premier League.

En el aeropuerto antes de embarcar, el jugador de 19 años les dejó un mensaje a los hinchas xeneizes a través de los medios: “Estoy agradecido a todos los hinchas de Boca, al club, a los dirigentes, a todos por estos diez años que viví. Pero muy contento por dar este paso. Boca es todo para mí, me dieron todo desde el principio. Llegué a los 9 años al club, toda una vida. Estoy muy agradecido con todos los hinchas y contento por dar este paso”.