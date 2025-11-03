Brignole Acompañó Delegación de Originarios para un Encuentro Religioso en Formosa

• El Intendente Brignole fue parte de una delegación coloradense de originarios locales, para un encuentro en Lote 68. Con atuendos típicos, bailó y compartió los ruegos de esas comunidades. “Las oraciones de nuestros hermanos, me fortalecen, para encontrar la paz social e interior, que nos sirve en la función pública y para transmitir a hermanos argentinos que sufren”.

EL COLORADO. En los últimos días se llevó a cabo un encuentro de hermanos originarios en la ciudad de Formosa, en la “Iglesia Evangélica Unida del B° Namqom”, del Lote 68, evento del que participó activamente el Intendente de El Colorado, Mario Brignole.

Al contar la experiencia de su activa participación en la actividad, dijo que “en verdad es muy lindo las oraciones que dan nuestros hermanos y hermanas originarias que nos fortalece espiritualmente, algo que por de pronto venimos a buscar: fortaleza para encontrar paz social, paz interior y que luego en el cumplimiento de nuestra función, poder transmitir a aquellos hermanos y hermanas argentinas que están sufriendo”.

Por otra parte, Brignole dijo a medios locales que en el encuentro “hablé con ellos para contarles que el Gobierno Nacional quiso excluirlos, mientras que nosotros desde Formosa y lo que representa el Gobernador Gildo Insfrán, no tan solo el Modelo Formoseño, sino el Modelo Nacional, Popular, con Inclusión. Justamente, cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto, es decir que estemos todos. Hoy, compartiendo con hermanos y hermanas de la ciudad de Formosa y seguiremos trabajando y transmitiendo energía positiva, porque desde Nación nos quieren imponer la tristeza,angustia y no se los vamos a permitir”, dijo.

Brignole explicó uno de los momentos más fuertes de la celebración, “cuando hacemos una ronda y nos abrazamos, sentimos que algunos están llorando y orando, es cuando están buscando la paz interior desde sus oraciones”.

Luego el mandatario coloradense reconoció que “salgo fortalecido de cada uno de estos encuentros”. Reconoció también que “la cultura nos une porque es identidad y sentido de pertenencia”, fue una de las frases del Jefe Comunal Coloradense, tras compartir junto a originarios de El Colorado, en el encuentro en la Iglesia Evangélica Unida con los hermanos del Barrio Namqom, del Lote 68 de Formosa capital y de otras localidades.

Agradeció especialmente al Pastor Clementino Mendoza, quien recibiera a la delegación sureña, para esa ceremonia.

