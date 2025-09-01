Brignole celebró una jornada de inauguraciones en El Colorado



EL COLORADO. El Jefe Comunal de esta ciudad, Intendente Mario Brignole, no ocultó su satisfacción y alegría, al tener en esta ciudad, el privilegio de la visita del Primer Mandatario Provincial, el Dr. Gildo Inasfrán, acompañado del Vice Gobernador, Eber Solís, Ministros y demás miembros de su gabinete y legisladores provinciales. La jornada también contó con la presencia de Intendentes de distintos puntos de Formosa.

La primera actividad cumplida en El Colorado por el Gobernador Insfrán, fue la puesta en funcionamiento de un tomógrafo en el Hospital “Dr. Santiago Opizzo Traverso”, de esta ciudad. Luego se trasladó a otro sector, para inaugurar la obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil, sobre calle San Lorenzo, en el B° “El Arco”.

Seguidamente el Primer Mandatario se trasladó a otro punto de El Colorado, para dejar inaugurada la obra del nuevo y moderno edificio del Instituto Superior de Formación Técnica “República Federal de Alemania”.

Brignole resumió como “un día maravilloso poder estar primeramente en el Hospital de nuestra ciudad, poniendo en funciones un moderno tomógrafo, que tiene una conexión desde esta ciudad con el centro del servicio médico de la provincia, para seguir luego por el CDI y finalmente el maravilloso edificio del ISFD, que nos pone muy felices. Una jornada en la que contamos además con el acompañamiento de la ciudadanía, que vino a agradecer al gobernador por este tipo de política de Estado: Estado presente en la salud y la educación, en estos tiempos”.

Finalmente reflexionó que “para tener un día como el de hoy, hay que sembrar y en la medida en la que uno siembra, después obviamente podrán venir obstáculos, pero más tarde o más temprano, nunca bajar los brazos. Si siempre sembramos, seguramente en algún momento cosecharemos los frutos”, dijo finalmente.