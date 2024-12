Brignole consideró que el pedido de intervención a Formosa del senador Paoltroni es «una maniobra mediática»

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, cuestionó al senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, por su pedido de intervención federal al que consideró “una maniobra mediática”.

“Creo que lo hace para figurar, tratar de estar en los medios un ratito, porque mirá si le va a hacer caso (Javier) Milei a un pedido de él, precisamente de él, alguien a quien le echó de su espacio político”, sostuvo.

Y añadió: “Después que se lo echa, él sigue criticando al Presidente de la Nación por el hecho de la propuesta de (Ariel) Lijo como integrante de la Corte (Suprema de Justicia)”.

En ese sentido, el jefe comunal aseguró estar “plenamente convencido” de que Paoltroni denuncia “solamente para la foto”, porque “si ya el gobierno nacional le respondió que ellos no se meten con las autonomías de las provincias, no hay para mayor comentario de este pobre infeliz”.

Entonces, sentenció, “necesitamos que haya un presidente como lo fue alguna vez Néstor Kirchner que se plantó ante los intereses internacionales para garantizar los capitales de la deuda externa en un 75%”.

“Y este pobre infeliz que tenemos de Presidente de la Nación no se va a plantar ante los intereses internacionales, o ante el poder real, está rodeado de (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, los intereses internacionales del poder económico real que maneja la Argentina”, precisó.

Y lamentó que, por decisión política del gobierno nacional, le desmejore la calidad de vida a los adultos mayores que “no pueden comprar sus medicamentos” y, encima, “ahora le están sacando”.

“Así en cada uno de los sectores debemos ir haciendo, no sé si llamarlo docencia, pero ir hablando de estos temas”, sugirió; y criticó a quienes votaron a Milei “creyendo que iban a cobrar en dólares”, y hoy, no sólo no perciben en esa moneda, sino que, además, “el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes”.

“Nos hablan de que bajó la inflación, pero el valor de tu moneda depende del poder adquisitivo que vos tengas; tu sueldo antes te alcanzaba para llenar un changuito, ahora no; y te quieren hablar de que el proceso inflacionario se ha reducido considerablemente”, apuntó.

Y añadió: “En esto no hay que ser ni muy economista como para pensar que la realidad está en que para completar la mesa de cada argentino cuesta cada día más; y la economía se debe valer por la calidad de vida que tiene cada uno de los habitantes de nuestra Argentina, en la medida que pueda comprar las cosas para su alimentación, fundamentalmente, de sus esparcimientos o la posibilidad de adquirir electrodomésticos”.

Bono extraordinario para

municipales coloradenses

En cuanto al bono extraordinario de 700 mil pesos, Brignole confirmó que su municipio va a adherir porque “siempre adherimos a las políticas salariales que da el Gobierno de la provincia”.

“Dimos los aumentos respectivos, en febrero del 25%, en mayo el 27%, en julio del 28%, en octubre el 30%, que en lo que va del 2024 representan 110 por ciento de incremento en cuanto a los haberes de los empleados municipales”, recordó.