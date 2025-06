Brignole crítico al Gobierno Nacional y al Partido del “Poder Judicial”

Éste sábado último el Jefe Comunal coloradense mantuvo una reunión vía zoom con referentes nacionales del Municipalismo y destacados dirigentes del PJ de todo el país, para considerar estrategias en apoyo a la ex presidenta CFK.

En la mañana del sábado el intendente de El Colorado Mario Brignole, participó de una reunión vía zoom, con importantes referentes nacionales del PJ. Cuando tuvo la oportunidad, se presentó como un intendente con 25 años de experiencia en el municipalismo, administrando los destinos de esta comunidad formoseña.

Brígnole hizo alusión a conceptos vertidos por referentes que le precedieron en el uso de la palabra. Luego, hablando de las estrategias políticas a definir, respecto de las determinaciones en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Dijo que “no puede ser que un solo Poder del Estado esté gobernando el país, donde tres cortesanos pueden decidir las leyes que tanto costaron votar en el Congreso Nacional». Ejemplifico “el caso del decreto del DNU 70, del que aún no se hayan expedido”.

Por otra parte, compartió la idea de una movilización donde “nosotros de ser necesario pondremos la vida, aunque debemos apuntar también a modificar esta situación de tener un Poder Judicial que es capaz de decidir por la vida de todos los argentinos», dijo Brignole.

«Tenemos que sumar las convicciones de compañeros, compañeras y otros que no lo son, para poder defender la Patria, porque ahora también irán por los recursos de las provincias y aquellos gobernadores que fueron ilusionados, deben entender que esta gente (del gobierno nacional) no tienen corazón”.

El intendente de El Colorado retomó fragmentos del discurso pronunciado por Espinoza, que lo precedió en la palabra, referente del Municipalismo Bonaerense. Dijo que «los intendentes estamos con la sensibilidad a flor de piel», por aquello que se dice que son el primer eslabón en el contacto directo con la gente, cercano y comprometido a atender las necesidades del vecino. Agregando que «lo que está pasando con el pueblo argentino nos exige luchar, máxime los que estamos con Cristina, porque creo que tenemos que hacer algo más con el Poder Judicial o bien, el Partido del Poder Judicial, porque si no, las decisiones las seguirán tomando ellos”.

Brígnole cerró diciendo que «esta es mi mirada desde El Colorado, Formosa; un horcón de quebracho colorado, para defender los intereses del verdadero pueblo”. Agregando que “pueden hacer desde el Gobierno Nacional lo que se le canta, con el respaldo del Poder Judicial; pero algo de eso en ese sentido, también tendremos que hacer compañeros. Hoy más que nunca, nuestra solidaridad del pueblo argentino para con Cristina».