Brígnole: “El pueblo argentino salió a manifestarse en todo el país por la educación pública y gratuita”

El intendente de El Colorado, Mario Brígnole, se refirió a la multitudinaria movilización universitaria por la educación pública y gratuita desarrollada este miércoles 2 en todo el país. “Es la segunda marcha contundente, porque hubo una unión de toda la familia apoyando a la educación, por el hecho de que tengamos la posibilidad de tener una universidad pública y gratuita. En mi caso personal, soy hijo de la universidad pública y gratuita”, enfatizó.

Recordó además que la gratuidad de la universidad pública se da desde el 22 de noviembre de 1949, cuando el general Juan Domingo Perón la decreta para que también los hijos de los obreros tuvieran la posibilidad de crecer en conocimiento y tener el tan anhelado primer título universitario en la familia.

Antes de eso, solamente accedían a la universidad los que tenían recursos económicos suficientes para poder mantener a un hijo. “Aunque, hasta la fecha, haya quienes piensen que los pobres no tienen que tener la posibilidad de estudiar en la universidad, como en el caso del diputado nacional José Luis Espert”, rechazó de manera categórica.

Sin embargo, su postura tampoco lo sorprende, sino que “viene de resabios de antes, que pensaban que los hijos de los peones tenían que tener tan sólo la aspiración de ser peón rural y se ve que en la mayoría de los funcionarios del Gobierno de Javier Milei tienen este pensamiento”.

Al margen de ello, el intendente de El Colorado remarcó que “el pueblo argentino salió a manifestarse en todo el país; la marcha fue contundente en rechazo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que igualmente Milei vetó”.

En otra parte de sus declaraciones, afirmó que en este momento “la inmensa mayoría de los argentinos está solo preocupada por pagar la luz, como consecuencia de que mes a mes se viene incrementando la tarifa, llegando a sumas que las familias no puedan pagar”.

Sucede igual con el combustible y ni hablar de la mesa familiar, “entonces la familia angustiada no piensa en lo que está haciendo el Gobierno Nacional, que no tiene una política pública de cómo reactivar la economía, sino que están gobernando para un sector minúsculo y tan sólo están haciendo juegos financieros”, condenó.

“Aprovechando el desequilibrio emocional de Milei, que tiene el poder formal”, fue claro en distinguir que “el real lo tienen Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, quienes están haciendo la jugada que históricamente hicieron, la de beneficiar al sistema financiero”.

“Por eso, la caída del sector industrial como el comercial en todos los ámbitos y así tantos otros haciendo desplomar el consumo”, remarcó contundente, acompañando la gestión del gobernador Gildo Insfrán: “Nosotros en Formosa no vamos a romper el contrato social con la comunidad”, concluyó.