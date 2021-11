Brignole: «El templo del peronismo argentino es Formosa»

Compartir

Linkedin Print

El intendente de El Colorado Mario Brignole confirmó que el justicialismo retuvo las dos bancas que estaban en disputa en las elecciones legislativas del domingo último, y adelantó que ya trabaja por su reelección al frente del municipio.

Criticó al empresario Francisco Paoltroni y adelantó que pedirá a la Dirección General de Rentas informes de “los balances de las empresas que dice tener y también pediré información al Instituto de Tierras Fiscales de la provincia para ver si las compras de tierras que ha hecho en la zona oeste de la provincia se ajustan a lo establecido por la legislación para proteger a los pequeños y medianos productores agro-ganaderos para que no vengan desde otro lado a comprar a precio vil sus tierras”.

Al explicar la victoria del Frente de Todos en la provincia, señaló que “el templo del peronismo argentino es Formosa, nunca hemos perdido. Tenemos al presidente del Congreso Nacional, Gildo Insfrán, que es nuestro gobernador y a su vez presidente del PJ provincial”.

Añadió que “el gobernador tiene el respaldo de la totalidad de los intendentes, no creo que todos los gobernadores lo puedan decir. Los 37 municipios hemos recibido obras; El Colorado fue beneficiado por ejemplo con 140 viviendas, el Instituto terciario, nuevo hospital, entre tantas obras, que hacen que veamos con optimismo el año 2022 por la generación de mano de obra que tendrá”.

Dijo que en este contexto el pueblo formoseño se expresó en forma contundente apoyando la conducción de Gildo Insfrán y de los presidentes de consejos jurisdiccionales locales del dentro del PJ. “Estamos felices, para mí las elecciones ya pasaron, salimos a festejar… Aquellos que salieron derrotados salieron a festejar también, no sé si festejaban nuestro triunfo o su derrota, pero mientras sean felices, en buena hora”, ironizó.

Adelantó el jefe comunal que ahora trabaja por su reelección y en base a eso “en el accionar cotidiano que tenemos que hacer, con vistas al 2023”.

Compartir

Linkedin Print