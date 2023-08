Brignole: «No es lo mismo tener un Gobierno nacionalcon un pensamiento popular que uno con mirada unitaria»

El intendente de El Colorado, Mario Brígnole, se refirió a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias desarrolladas este domingo 13 de agosto, donde en la localidad se registró el triunfo de Unión por la Patria.

“El proceso electoral se desarrolló con total y absoluta normalidad. En total sufragaron 10.185 ciudadanos, donde UP obtuvo 4161 votos que representan el 40,08%”, indicó.

Ante este panorama, el jefe comunal se mostró agradecido con los ciudadanos coloradenses porque “esto ratifica una vez más el apoyo al Modelo Formoseño”.

A su vez, manifestó que la nueva tarea que hay ahora es “concientizar a la población de que no es buena la posibilidad de que los candidatos opositores, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei de La Libertad Avanza, accedan al escenario nacional”.

“Si bien uno puede decir que el gobernador Gildo Insfrán continúa, no es lo mismo tener un Gobierno nacional con un pensamiento popular e inclusivo, como lo es el actual, que tener candidatos que quieran eliminar los Ministerios de Educación y Salud, es decir, sin mirada federal, sino unitaria”.

Por otra parte, pidió que aquellos que no sufragaron o lo hicieron en blanco que “tomen conciencia de que en octubre deben hacerlo y que el voto debe ser para aquel que tiene un pensamiento de defensa hacia el pueblo”.

“En la provincia de Formosa nuestro discurso es avalado por el voto popular y tenemos un conductor que ojalá sea escuchado en todo el país, para no caer en esta trampa de votar a los verdugos de los hermanos argentinos”, estimó.

“Nuestra macroeconomía no funciona como queremos, pero sabemos que tenemos un Estado presente acudiendo a aquellos que no pueden llevar el sustento a sus casas con el sudor de su frente, a través de los beneficios sociales”, sostuvo.

En contraste, “los opositores piden eliminar los planes, entonces no debemos permitirles el acceso a los espacios de poder para que puedan tomar este tipo de decisiones”, cerró.

