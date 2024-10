Brignole: “Si les preocupa la coparticipación, que se arme una discusión a nivel nacional”

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, se refirió a los reclamos del jefe comunal de Las Lomitas sobre la coparticipación de fondos e invitó “a Basualdo (Atilio) y a la diputada Neme (Gabriela) a luchar para que Nación transfiera a las provincias”.

“Me gustaría que, si verdaderamente están preocupados, se arme una discusión en el escenario nacional sobre el tema de la coparticipación”, sostuvo, y cuestionó: “¿Por qué no hizo el reclamo para que Nación envíe a la provincia los miles y miles de millones que deben?”.

Sin embargo, subrayó que “ahora que ellos son libertarios, deben pelear para conseguir algo para su gente, pero obviamente no le van a poder ir a pedir obras públicas, porque el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo cero obra pública”.

En este sentido, destacó que Las Lomitas, siempre fue muy beneficiada con numerosas obras públicas por el Gobierno provincial, “no obstante a eso, sabemos que en los 37 municipios, gracias a la práctica de un verdadero federalismo en la gestión del gobernador Gildo Insfrán, nos dio a cada uno obras para beneficiar a nuestras vecinas y vecinos”.

Brignole sostuvo que “sabiendo que él (Basualdo) necesita obras de infraestructura en su localidad, es una incoherencia apoyar un gobierno que odia la obra pública”, y manifestó que “con gestión privada no va a poder hacer cloaca o pavimentación, es imposible”.

A su vez, señaló que “la verdad que no entiendo este comportamiento y tampoco voy a entender jamás al dirigente político que sale a hacer un contrato social con sus vecinas y vecinos, diciendo vamos a apoyar, en este caso a Gildo Insfrán, al Modelo Formoseño y después cuando se ganan las elecciones, realiza algo totalmente diferente”.

Al finalizar, aseveró que “la idea de Nación es hacer mella la imagen de Gildo Insfrán, y encontraron que este muchacho entrara en ese juego”, pero, aseguró que “Gildo Insfrán está fortalecido”.

“Así que no es para preocuparse. No le vamos a dar mayor importancia y veremos cuál es el resultado que tendrán tanto Werning (Nilton) como Basualdo (Atilio), en las elecciones del año que viene sin tener la figura de Insfrán”, cerró.