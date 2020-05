Brindan consejos para los padres sobre la alimentación de los niños

Compartir

Linkedin Print

Ante el aislamiento social por el coronavirus, la licenciada en nutrición, Belén Coenes, manifestó que «es una oportunidad para generar nuevas costumbres en la alimentación de los niños».

En tal sentido, la profesional sostuvo que los padres al pasar más tiempo en la casa, y ser ejemplo para los niños, «lo pueden aprovechar para inculcar hábitos saludables en los chicos».

Para eso, Coenes recomendó que «tanto papá o mamá al momento de cocinar pueden incluirlos en la elaboración de la comida, esto también ayuda mucho a manejar la actividad y la ansiedad de los chicos».

Hizo notar que pueden utilizar las herramientas tecnológicas, «como ser buscar en google la composición de los alimentos, cuáles son los más nutritivos y saludables», algunos de los consejos que brindó a los adultos.

Sobre los cambios de hábitos en la alimentación, refirió la nutricionista, quien integra el equipo multidisciplinario de la Secretaría de la Mujer de la provincia de Formosa, que es un proceso en varias etapas.

«Se inicia a partir de los seis meses hasta el año, donde las criaturas incorporan los primeros alimentos como zapallo, papa, vegetales, en forma de puré o papillas», aseveró.

Luego, «el niño va eligiendo que es lo que más le gusta, siendo natural que rechace algunos alimentos nuevos», marcando que ante esto, «los padres deben tener paciencia y no dejar de ofrecerles alimentos nutritivos, simplemente por el solo hecho de que no les agrada tal comida».

Siendo muy importante dijo: «presentarles los alimentos en diferentes maneras», aconsejando que al momento de cocinar «por ejemplo pueden camuflar en la milanesa las verduras, otra manera es presentar las frutas en forma de animalitos, cuestiones que podemos encontrar en internet, y que nos puede servir para atraer a los niños».

Insistiendo nuevamente en que «los padres se han volcado más a la cocina en este tiempo. Tener en cuenta que nuestras energías están disminuidas, no es lo mismo que antes de la cuarentena, entonces hay que priorizar alimentos como vegetales, comidas caseras, nutritivas, frescas, que son fundamentales para la nutrición, la salud y el peso corporal».