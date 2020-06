Compartir

Muchos policías que están en las puertas de los bancos brindan información errónea a los beneficiarios que van a cobrar y lejos de despejar dudas generan más confusión. Es la segunda vez que me pasa y me indigna mucho porque así perdí el cobro en el día que me correspondía. No los culpo por no saber, pero no deberían responder algo que ellos creen que es así.