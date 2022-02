Brindan recomendaciones de qué y cómo comer al tener coronavirus

Compartir

La licenciada en Nutrición, Daniela Listel, realizó recomendaciones sobre qué y cómo comer durante el transcurso de la enfermedad del coronavirus.

Explicó que en las personas que presentan síntomas como fiebre, cefalea, dolores corporales y diarrea, “la hidratación es muy importante”, aclarando que deben “tomar como mínimo dos litros de agua y cuatro las mujeres embarazadas”.

En este punto, remarcó que debe ser agua pura, no mate ni tereré.

Continuó informando que “también es importante la suplementación de nutrientes como las vitaminas C y D” y agregó: “La vitamina C se encuentra en la mayoría de los alimentos, especialmente en los cítricos como naranja, pomelo, kiwi y frutilla” e indicó: “Es por ello que es de suma relevancia incorporar dos frutas en el día”.

Respecto de la D, afirmó que “no tenemos alimentos con esta vitamina, pero sí la producimos y la activamos con la exposición solar” y es por ello que recomendó “hacerlo entre 10 o 15 minutos diarios con protector solar”.

Además, sostuvo que “al tener la enfermedad no hay que cuidarse tanto con las comidas, en el sentido de solo consumir verduras hervidas como muchas personas lo hacen, sino ingerir comidas lo más saludables posibles”.

También, dejó en claro que “es fundamental hacer las cuatro comidas diarias”.

Post enfermedad

Por otra parte, la especialista señaló que “en este tiempo se han recibido muchas consultas post COVID en donde la gran mayoría sufre de falta de fuerzas”.

Y explicó que “en algunos casos, durante la enfermedad han perdido peso, lo cual hace que nos cansemos al dar dos pasos”, por lo cual “se le ha tenido que suplementar al paciente con proteínas”.

Para finalizar, recalcó que “es importante consultar al doctor y pueden hacerlo de manera gratuita en todos los hospitales de Capital y del interior”.

“Alimentarse bien es significativo para estar bien y prevenir no solo el coronavirus, sino también para otras enfermedades”, concluyó.

