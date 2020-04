Brindan recomendaciones para cuidar la salud mental en el periodo de cuarentena

Compartir

Linkedin Print

El aislamiento social es la única vacuna que se conoce hasta el momento a nivel mundial para prevenir la propagación y contagio del nuevo Coronavirus: COVID – 19, La falta de interacción y de contacto estrecho mínimo entre las personas «se traduce en todo un desafío, porque el ser humano es básicamente social» y la cuarentena es una nueva experiencia a sobrellevar, describió el director de Salud Mental y Neurociencias, Dr. Norberto Ramírez.

De un momento a otro, el aislamiento obligatorio puso a gran parte de la población mundial afectada por la pandemia, en un escenario impensado y completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Desde la Dirección de Salud Mental y Neurociencias del Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que el confinamiento puede generar ansiedad, angustias, depresión, pánico, insomnios, e inclusive trastornos en la alimentación, entre las detectadas con mayor frecuencia.

Consejos

Para hacer frente a este contexto, el profesional dio a conocer una serie de recomendaciones que apuntan a resguardar la salud mental.

Entre ellas destacó en primer lugar «estar tranquilos y tener en cuenta que esta situación es transitoria y aunque lleve su tiempo, va a pasar». Además, remarcó la necesidad de organizar diariamente un plan de actividades que incluya horarios para trabajar (en el caso de personas que estén trabajando remotamente desde sus casas), hacer otras tareas, dormir (entre 6 y 8 horas), comer y realizar actividad física dentro de los límites del domicilio donde se encuentra haciendo la cuarentena.

En relación a lo anterior, especificó que es conveniente «elegir actividades saludables que nos gustan y nos dan placer hacerlas». Hacer ejercicios físicos regularmente «buscando alternativas sencillas para hacer adentro de la casa»e intentar que sea con la misma frecuencia que cuando no estábamos en cuarentena.

«No sobre exponerse a las noticias», remarcó, al tiempo describió que estar pendientes de las noticias todo el día puede tornarse muy perjudicial para la salud mental”. Vinculó esto a que en la actualidad hay sobre carga de información a través de los medios y redes sociales, la cual muchas veces «es falsa». Por lo tanto, cuando vamos a leer o escuchar lo que estamos interesados en saber, es importante hacerlo «desde fuentes confiables, oficiales y reconocidas para obtener información precisa y veraz», enfatizó.

Asimismo, sugirió que, para mantener el contacto con familiares, amigos y otras personas es positivo “tomarse un tiempo del día para llamarlos o establecer comunicaciones virtuales como por ejemplo las video llamadas”. Al respecto valoró que «hace bien escuchar la voz de los seres queridos, nos hace sentir más cerca, más juntos, fundamental para transitar este momento de la mejor manera posible».

Insistió en tratar de entender y tomar conciencia de que «todos podemos sentirnos afectados, ponernos tristes. Estar estresados, angustiados, experimentar miedos, soledad, obsesiones y diferentes estados de ánimos. Tenemos que saber que esto no me pasa solo a mí, ya que el aislamiento nos puede llevar a cualquiera a estos estados. Lo importante es buscar la forma adecuada y saludable para superarlo».

Consultas

Finalmente, informó que quienes necesiten hacer una consulta porque se sienten mal o porque advierten que un familiar o ser querido necesita atención “pueden llamar a la línea telefónica 107 para casos de urgencia, la cual está disponible las 24 hs, todos los días del año”.

O bien presentarse en el Hospital de Salud Mental y Neurociencias que funciona contiguo al Hospital Distrital 8 en la circunscripción cinco de la ciudad “que cuenta con una guardia activa permanente, también las 24 hs. los 365 días del año para atender cualquier inquietud y dar la mejor respuesta a este tipo de problemáticas”, concluyó.