Brindan recomendaciones para evitar la quema deliberada de pastizales o campo

La Policía de la provincia de Formosa implementa distintos trabajos de capacitación, prevención y alerta temprana para evitar la quema de pastizales o campos.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas públicas de seguridad y los lineamientos trazados por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, bajo el monitoreo del Comando Superior de la fuerza.

La quema de pastizales afecta el balance ecológico, lo que genera destrucción de la fauna y la flora existente, incluso de las especies en peligro de extinción.

El viento fuerte favorece la propagación descontrolada de los incendios de pastizales, campos u otras zonas rurales, dentro y fuera del ejido municipal.

Estas situaciones ponen en riesgo los bienes, el medio ambiente, la vida de los animales y las personas.

Cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas, calles y caminos vecinales, provoca la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores, lo que representa un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

Por eso, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda no realizar quema de basuras o pastizales, más aún ante la presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 ECO o al 4428-888 del Cuerpo de Bomberos.