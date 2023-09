Brindan recomendaciones para prevenir incendios y evitar entrar a espejos de agua

El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa insta a la comunidad formoseña a evitar la quema deliberada de pastizal o campo.

La Policía de la provincia de Formosa implementa distintos trabajos de capacitación, prevención y alerta temprana para prevenir situaciones que lamentar en medio de estas jornadas de intenso calor y recomienda evitar quema de pastizales o campos, además de no entrar a espejos de agua.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo e impulsadas bajo el monitoreo del Comando Superior de la fuerza.

La quema de pasto afecta el balance ecológico, lo que genera destrucción de la fauna y la flora existente, incluso de las especies amenazadas o en peligro de extinción.

Las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los próximos días, sumado al fuerte viento, favorecen la propagación descontrolada de los incendios de pastizales, campos u otras zonas rurales, dentro y fuera del ejido municipal.

Estas situaciones, ponen en riesgo los bienes materiales, el medio ambiente, la vida de los animales, como así la integridad física de las personas.

Cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas, calles, caminos vecinales, etc, provoca la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores, lo que representa un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

Por eso el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda no realizar quema de basuras o pastizales, más aún ante la presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.

No ingresar a ríos y espejos

de aguas no habilitados

También se recomienda a la comunidad formoseña, no ingresar a espejos de agua, ríos, riachos, lagunas, represas, ya que no hay balnearios habilitados; pero principalmente para resguardar la vida de las personas.

Efectivos policiales de diferentes dependencias policiales de capital e interior recorren constantemente estos sectores, para evitar el ingreso de personas, más aún de menores que derive en un hecho más grave.

Urgencias

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.