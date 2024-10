Brindan recomendaciones y piden estar alertas ante nuevas estafas virtuales

Desde la Oficina de Cibercrimen de la Dirección de Policía Científica se emitió una alerta dirigida a toda la población formoseña, especialmente a las mujeres de entre 18 y 65 años, sobre una nueva modalidad de estafa que circula en redes sociales.

Los ciberdelincuentes se aprovechan del actual contexto de la crisis económica y la expectativa por nuevas ayudas sociales para difundir anuncios falsos que prometen un supuesto “Bono Mujer” de 200.000 pesos, que supuestamente sería otorgado por el Gobierno nacional durante octubre.

Según estos anuncios, las beneficiarias serían mujeres de todo el país que cumplan con ciertos requisitos. Sin embargo, esa información es completamente falsa.

Los estafadores lanzan anuncios en plataformas populares como Facebook, Instagram y WhatsApp.

A través de estas redes invitan a las mujeres a que accedan como usuarias y se registren para el bono. Una vez obtenida esta información, los delincuentes pueden ingresar a cuentas bancarias y realizar operaciones no autorizadas, lo que deja a las víctimas expuestas a importantes pérdidas económicas y robo de identidad.

Ante esta situación, la Oficina de Cibercrimen advierte a la población que no ingrese a enlaces que prometan ayudas económicas de esta naturaleza y que realice la denuncia ante la mínima sospecha de una oferta fraudulenta.

Si ingresa sus datos en alguno de estos sitios fraudulentos, las autoridades recomiendan denunciarlo de inmediato a la policía local o a la Oficina de Cibercrimen, para que se inicien las investigaciones.

Se sugiere que las víctimas revisen sus movimientos bancarios y reporten cualquier actividad inusual a su entidad financiera.

La prevención y el conocimiento son las mejores herramientas para evitar caer en las redes de estos delincuentes.

Por eso es importante mantenerse informado y actuar con precaución; además de no facilitar información de su cuenta bancaria o billeteras virtuales para evitar ser víctima de una estafa.