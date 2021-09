Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa aseguraron que desde el organismo brindan soluciones a vecinos del barrio Villa del Carmen que tenían problemas de anegamiento, agravados por la obra de la autovía de la Ruta Nacional 11.

En ese sentido, el titular del organismo, José Leonardo Gialluca señaló que “todos los asentamientos, instituciones públicas y emprendimientos privados, tendrán con las obras complementarias soluciones a sus inconvenientes de escurrimiento de aguas, iluminación, salidas seguras, garitas de espera para el transporte público de pasajeros, señalizaciones de tránsito y demás”.

Recordó que “un grupo de 11 familias que viven en la zona cercana al Riacho San Hilario en el Barrio Villa del Carmen, a la vera de la RN Nº 11 se presentaron por ante la Defensoría del Pueblo, peticionando su intervención por ante la Jefa del Distrito 22 de la DNV en Formosa Ing. Elizabeth De Ferrari y ante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, toda vez que las mismas denuncian sufrir graves problemas de anegamiento luego de cada lluvia, con afectación directa de sus viviendas, fenómeno que no es nuevo y que se habría agravado a partir del inicio de la construcción de la obra de la autovía”.

Destacaron que el sistema de escurrimiento comprende una cuenca que comienza aproximadamente en la rotonda en ejecución (paso elevado), y por pendiente concentra y encauza todas sus aguas en dirección al Riacho San Hilario. A unos 400 metros antes del mismo, el canal derecho deriva sus aguas a través de dos alcantarillas (luz 8 metros) hacia el canal izquierdo, con lo cual el volumen transportado sufre un incremento significativo.

A partir de ese punto, las aguas siguen escurriendo hacia el riacho, pero en su traza existen alcantarillas de caños de 0,60 m que impiden el normal escurrimiento y producen el embalse de las aguas con los inconvenientes denunciados.

El Defensor del Pueblo señaló que, “la solución a esta problemática va a venir de resolverse la cuestión de la insuficiencia en la sección de escurrimiento o no prevista en el proyecto o no ejecutada y además en profundizar el canal derecho unos 30 metros para que las aguas no se deriven y puedan desembocar en un brazo del Riacho San Hilario. Por eso nos pusimos en contacto con la Ing. Elizabeth De Ferrari, quien expresó que los vecinos deben tener la tranquilidad de que todos los trabajos y obras complementarias se van a realizar en su tiempo y debida forma, toda vez que el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán y el Señor Ministro de Obras Públicas de la Nación Dr. Gabriel Katopodis, han firmado un Acta Acuerdo, “para la realización de obras complementarias en la Sección de Autovía que no habían sido contempladas y en otros casos, se habían recortado por el Gobierno Nacional anterior y cuyo financiamiento estará a cargo de la DNV”.

Gialluca al mismo tiempo les respondió a los vecinos que si bien toda la cuenca de Villa del Carmen direcciona sus aguas por dos canales principales y paralelos a la RN Nº 11 hacia el Riacho San Hilario, “se les dará una solución de fondo para el debido escurrimiento de las aguas, ya sea a través de la empresa contratista, del municipio o de la DNV”.

Compartir

Linkedin Print