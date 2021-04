Brindaron detalles de las características de la cepa Manaos que llegó a Clorinda

Compartir

Linkedin Print

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, brindó precisiones acerca de las características de la nueva variante P1 de coronavirus, más conocida como Manaos, que ya registró casos en Clorinda según lo confirmó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, hace unos días.

“A medida que el virus va pasando de persona a persona, va haciendo cambios, es como que se va copiando de una persona a otra, que tiene errores que se llaman mutaciones, cuando son mayores ocurren cambios importantes dentro de la morfología, de su esquema de estructura que tiene el virus y hablamos de una variante, que son las que están preocupando al mundo en el último tiempo”, sostuvo.

Dichas variantes pueden tener distinto comportamiento, ser más transmisibles o no ser afectadas por los anticuerpos de las personas, es decir, que ingresen más fácil al cuerpo humano o las defensas creadas por las vacunas “no les hagan nada”.

En cuanto a la variante de Manaos, el especialista indicó que tiene dos cambios “muy importantes”: por un lado, es más transmisible, ya que penetra más fácil en el organismo del ser humano y por eso se ven mayores contagios; y, por otro lado, dentro del esquema del virus, hay un comportamiento que los anticuerpos de las personas no reconocen, por eso se dan las reinfecciones.

Esta cepa P1 fue descubierta en Japón, en personas que habían viajado al Amazonas, Brasil en diciembre de 2020. El hallazgo permitió profundizar estudios sobre esta nueva variante y confirmar que la misma se encontraba presente en Manaos, Brasil. Hasta el momento fue detectada en al menos 36 países, entre los que se encuentran Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Chile y Argentina.

En el último mes y medio, en el país se detectaron nueve casos de la variante P1, tres de los cuales no tenían antecedentes de viajes al exterior ni eran contacto estrecho de un viajero.

“Lo más importante para registrar es que esta variante puede contagiar de una vez y media, dos veces, en vez de contagiar a tres personas como la variante original, esta puede hacerlo hasta en seis personas. Y las personas que ya estuvieron infectadas tienen un 25% entre 61% de que el virus pueda volver a infectarlos”, señaló Romero Bruno.

Y agregó: “No se sabe todavía qué efecto tiene, si es más agresiva, si produce mayor daño, se ve que afecta más a los jóvenes fundamentalmente y es el virus que está comenzando a dominar otras regiones, esa es la preocupación que tenemos y por eso la insistencia de proteger fundamentalmente la ciudad de Clorinda con un esquema de vacunación que es una de las herramientas principales, no la única”.

En ese sentido, el profesional instó a la comunidad a realizarse los testeos que permiten hacer un diagnóstico rápido del virus, aislar a la persona diagnosticada y evitar más contagios.

“Es mejor que las personas estén controladas y no en su casa, porque tenemos un seguimiento de la evolución clínica y no esperamos que lleguen a último momento con complicaciones o poniendo en riesgo al resto de sus familiares”, insistió.

Además, Romero Bruno expuso que, el 2 de marzo, Formosa tenía 1384 casos y 18 fallecidos; y a la fecha existen 3067 casos y 59 decesos.

“Esta situación que analizamos todos los días es la que nos preocupa y tenemos que defender entre todos. Individualmente lo más importante es el uso del barbijo, evitar el contacto con otras personas en lugares cerrados y la higiene de manos. Es el trabajo que debemos seguir haciendo con mayor intensidad en este momento”, enfatizó.

Situación de Paraguay

En otro orden, el médico brindó cifras acerca de la situación epidemiológica de Paraguay y las regiones que se ubican a menos distancia de la provincia de Formosa, puntualmente en la localidad de Clorinda y aledañas.

“Analizar el nivel de transmisión del coronavirus, que tiene que ver con la cantidad de casos que aparecen en las últimas 2 semanas, para eso se calcula la cantidad de casos dividido la población del lugar y multiplicando por un factor de cien mil personas”, explicó.

Y precisó: “Si en las últimas dos semanas hay entre 25 y 49 casos cada cien mil, es un riesgo bajo; si está entre cincuenta y 149 cada cien mil, es mediano; y si son más de 150, el riesgo es alto”.

Los departamentos de Paraguay que tienen más de 150 casos cada cien mil, son los que se encuentran en la frontera con Formosa, que corresponden a la región de Asunción, donde hay 613 casos cada cien mil habitantes en los últimos 14 días.

“Ñembocú que corresponde Alberdi, por ejemplo, como Pilar, tiene 207 casos cada cien mil habitantes en los últimos 14 días; presidente Hayes, 132; y todo central, que rodea a Asunción, 258”, detalló Romero Bruno.

Y aclaró: “Esa incidencia que estamos viendo, nos ayuda a entender cómo evoluciona la pandemia en los últimos 14 días y vemos que la zona más roja es la que nos rodea, el límite más importante lo tenemos con Asunción, la ciudad más cercana es Clorinda y es ahí donde está el mayor peligro y más con la nueva cepa de Manaos”.

Respecto a los números, Paraguay tiene 212.691 casos confirmados, 34.536 activos, 4.161 fallecidos, 16.941 hospitalizados, 273 personas originarias infectadas, 9825 personal de salud contagiado, que significa el 4,7% de los infectados y 42 mil vacunados hasta la fecha.

“Sólo el lunes reportó 1841 casos nuevos y el 24 de marzo, decía el ministro de salud, que la variante P1 de Manaos Brasil ya estaba circulando en el país”, aseveró.

Y concluyó: “Existe un mayor riesgo que, por un lado, es la cantidad de casos de nuestro vecino país, la zona central, que es vecino a nuestros límites alrededor de Clorinda y, por otro lado, es la introducción de la nueva variante”.

Compartir

Linkedin Print