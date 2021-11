Brindaron detalles sobre la veda pesquera extendida y las autorizaciones en Formosa

Compartir

El director de Recursos Naturales y Gestión, el biólogo Franco Del Rosso, se refirió a la veda de pesca vigente y a las distintas autorizaciones existentes.

En un primer término sostuvo que las restricciones implementadas desde el inicio de la pandemia ya no se encuentran vigentes. “Hoy estamos trabajando con la misma metodología de los últimos tres años”, aseguró.

A su vez, señaló que la veda pesquera es implementada en Formosa, Chaco y Corrientes y es de modalidad extendida. “Los pescadores deportivos no pueden pescar los martes y miércoles, sí el resto de los días y además deben cumplir con todos los requisitos como tener la licencia al día y que las presas capturadas sean de la talla y especie permitida”, explicó el funcionario.

No obstante, aclaró que “los pescadores comerciales pueden hacerlo de lunes a viernes, no así los fines de semanas”.

Según indicó, “esta es una metodología que ocupa gran parte de la Argentina y que duplica la cantidad de días de veda que tiene una tradicional”.

En este sentido, recordó que la República del Paraguay aplica otra metodología que consiste en una veda de 45 días de corrido, que inicia en noviembre y termina el 15 de diciembre.

Al respecto, dejó en claro que se tratan de distintas estrategias del manejo de recursos. “Nosotros pensamos que este tipo es ineficiente y preferimos trabajar sobre un sistema acorde a la realidad ecológica que tiene el río”, aclaró.

Licencias y control

En otro orden, el licenciado Del Rosso afirmó que “todos los pescadores mayores de edad tienen que tramitar una licencia que se realiza en la oficina de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Producción, que se encuentra ubicada en González Lelong 775”.

Informó que ninguna de las licencias tiene un costo elevado y que todas son accesibles. “Está la pesca de costa, la embarcada a remo a motor y la de turista”, detalló.

Respecto de esta última, especificó que dura entre dos a cinco días y que se obtiene en el mismo lugar en donde la persona se encuentra realizando el turismo.

En referencia al control, afirmó que la autoridad competente es la Dirección de Registro, Control y Fiscalización dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente.

Sin embargo, hizo notar que “la Policía de Formosa, la Prefectura y la Gendarmería son auxiliares en el cumplimiento de la ley, es decir, cualquiera de esas fuerzas puede solicitar la documentación necesaria”, concluyó.

