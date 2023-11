Brindaron recomendaciones para evitar golpes de calor en los días de altas temperaturas

Entre el día sábado 11 y domingo 12 de noviembre, la provincia de Formosa experimentó con meteorológicas extremas, marcadas por un fenómeno de concentración de aire caliente proveniente del norte y la presencia de un frente sur que ha generado las condiciones de lo que se denomina domo de calor.

Ante esta circunstancia, la doctora Cristina Mirassou, subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, brindó una serie de recomendaciones a la población a fin de evitar posibles efectos negativos sobre la salud ante las temperaturas extremas.

Aclaró que es importante tomar precauciones con quienes puedan verse más afectados por el impacto de la ola de calor, como personas de edad avanzada y niños.

Para evitar un golpe de calor recomendó tomar agua con mayor frecuencia, aún cuando no se sienta sed y evitar la exposición al sol entre las 10 y 16 horas.

“Hay que estar hidrátandose, la recomendación es para los niños y adolescentes, generalmente no tienen la costumbre de salir con la botellita de agua”, consideró la médica.

En cuanto a los bebés, subrayó que la lactancia materna es fundamental para la hidratación de los más pequeños.

Al hablar de los adultos mayores, señaló que son muy sensibles al calor y por lo tanto están en riesgo de sufrir deshidratación, más conocido como “golpe de calor”.

“Son muy sensibles, con un poco de deshidratación un adulto mayor puede tener un estado confunsional, que puede confundirse con un ACV”, advirtió para agregar que esto puede prevenirse ofreciéndole agua en forma permanente.

En el caso de que ocurra un golpe de calor, la persona puede presentar síntomas como frecuencia cardíaca rápida, palpitación, mucha sudoración o bien lo contrario, piel seca.

Además, en casos más complicados, vómito, diarrea, de los cuales no es fácil reponerse, y es necesario recurrir a la asistencia médica con los líquidos para hidratar por vía parenteral.

Subrayó Mirassou que “hay que tener conducta, no esperar sentir sed para hidratarse”.