Britney Spears podría dar su primera entrevista en años a Oprah Winfrey

Britney Spears quiere terminar con la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien maneja su vida y carrera profesional hace más de 10 años. Cansada de vivir bajo sus órdenes, la “Princesa del Pop” estaría cada vez más cerca de dar su primera entrevista en años.

Así se lo confirmó una fuente cercana a la cantante en diálogo con Entertainment Tonight, quien declaró que tras la emisión del documental, “Framing Britney Spears”, la estrella de la música recibió un apoyo tan grande que sintió que es momento de romper el silencio sobre su estado actual y los pormenores de la tutoría legal y financiera que tiene su padre.

Incluso, se dice que la cantante de “Toxic” ya habría elegido a Oprah Winfrey, la influyente presentadora que días atrás fue noticia en todo el mundo por la entrevista exclusiva que le concedieron el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, para hablar sobre los problemas en el seno de la familia real británica.

“Britney ha considerado hablar en el pasado, pero en gran medida porque no le parecía correcto que otras personas cuenten su propia historia”, añadió la fuente. “Ella siempre ha odiado dar entrevistas, pero si decide dar ese paso sería con Oprah como entrevistadora”.

Sin embargo, la persona cercana a Spears remarcó que “en este momento, no hay un plan concreto” para dar la entrevista.

El medio también agregó que el estado anímico de Spears ha mejorado en los últimos meses. “Está mucho más feliz últimamente, y los más cercanos a ella sienten que es porque ha recibido un tremendo apoyo de sus fans”, dijo la fuente. “El lanzamiento del documental generó una nueva ola de amor hacia ella. Si bien no ha podido hacer cambios en su tutela, ha recibido millones de mensajes en las redes y se siente mucho más comprendida”.

Mientras tanto, el caso de tutela continúa su curso. Durante una audiencia judicial remota del miércoles pasado, su abogado, Samuel Ingham, dijo que planea presentar una petición al tribunal en su próxima audiencia del 27 de abril que nombre a Jodi Montgomery como conservadora permanente de los asuntos personales de la cantante, reemplazando a su padre en ese cargo. Montgomery fue nombrada anteriormente curadora temporal de los asuntos personales de la cantante en 2019, cuando Jamie Spears tuvo problemas de salud.

En agosto de 2020 la cantante había solicitado que Montgomery fuera nombrada curadora permanente de su persona después de que su nombramiento en la corte expirara el 22 de agosto. Sin embargo, el papel de Jamie Spears permaneció sin cambios.

Por su parte, el padre de la cantante se ha defendido públicamente. En una entrevista con la CNN, la abogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, indicó que la voluntad de su cliente es terminar con la tutela legal cuando las condiciones para hacerlo estén dadas.

”Entiendo que cada historia quiere tener un villano, pero la gente se equivoca. Esta es la historia de un padre leal y dedicado que rescató a su hija de una situación que amenazaba su vida. La gente le estaba haciendo daño y explotando”, analizó Thoreen.

La abogada ha insistido en que la única intención del padre -que controla todos los bienes y decisiones de su hija- es proteger a Spears hasta que pueda tomar las riendas de su vida.

La cantante estadounidense, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático por su adicción a las drogas que llevó a que fuera ingresada en un psiquiátrico y perdiera la custodia de sus hijos. Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó varios discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero su tutela nunca fue revocada.

Spears ha dicho que “no volverá a actuar” hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de la cantante que se manifiestan periódicamente con el lema “#FreeBritney” en el tribunal de Los Ángeles que lleva el caso.

