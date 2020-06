Bromatología Municipal mantiene controles sanitarios preservando la salud pública

Compartir

Linkedin Print

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad hicieron referencia a las permanentes inspecciones que se realizan en distintos locales comerciales distribuidos en el ejido urbano, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Al respecto, el titular del área, Dr. Jorge Tarantini, comentó: “el día jueves hemos inspeccionado 19 locales comerciales, labrando 14 actas de infracción y en 4 de ellos se procedió al decomiso de mercaderías vencidas, frutas y hortalizas contaminadas, ya que un local contaba con deficiencias en su estructura y el producto contaminante ingresó a una de las cámaras de almacenamiento”, precisó.

“Uno de los locales en los que se decomisó mercaderías es un supermercado ubicado sobre calle Belgrano; otro sobre Av. Juan D. Perón y también una distribuidora que se encuentra en la Av. Gutnisky, registrando un total de 681 kilos de productos incautados”, detalló el funcionario. “Es bueno destacar que estos controles continúan hasta los días sábados, inclusive, ya que nuestra hoja de ruta nos marca las carnicerías, por ejemplo, puesto que los productos cárnicos son muy delicados y de allí el control que se intensifica ese día”, remarcó.

“Tampoco dejamos de lado los controles nocturnos, ya que el horario de cierre de todos los comercios es a las 20, y es la policía la que nos convoca cuando se detectan locales donde no se cumplen el protocolo sanitario o el horario de cierre, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“En estos casos – agregó el funcionario– cabe aclarar que cuando existe alguna irregularidad, y ocasionalmente las infracciones que conllevan, el llamado de la policía puede producirse desde cualquier sector de la ciudad, sea área céntrica o barrios aledaños”. Con respecto a la ordenanza recientemente aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, Tarantini expresó: “la vemos con muy buenos ojos, porque no solamente encontramos un ordenamiento en el trabajo de la dirección, sino también en los derechos y obligaciones tanto del inspector de Bromatología como de los comerciantes”, aseguró.

“Esto se halla en una sola ordenanza, la que engloba toda la normativa que nos atañe como dirección, ya que el personal se halla cubierto en el momento de accionar en una inspección y, dentro de las obligaciones que marcan su conducta, se hallan comprendidos los derechos que competen a los comerciantes respecto al accionar de los inspectores”, dijo.

“Nuestro trabajo se encontraba regulado por diferentes normativas, algunas del año 80 y otras del 64 hasta el 2012, año de su última modificación, y ahora se dieron algunas modificaciones respecto a cambios que se produjeron en estos últimos años que no estaban reglamentados, como por ejemplo la habilitación de foodtrucks, entre otros. Esto viene a llenar un vacío legal que teníamos con respecto a muchas actividades comerciales y gastronómicas que no podíamos regular”, apuntó el funcionario.

“Además, también contempla la capacitación permanente, no solamente del inspector sino también de los comerciantes, lo que hace que el municipio interactúe con ellos y que la actividad no sea meramente sancionadora sino que conlleve una especie de consejo al comerciante con respecto a medidas que deba tomar, por ejemplo, en las buenas prácticas en la manipulación de alimentos”, dijo Tarantini para finalizar.