Bromatología: Tarantini pidió a los comerciantes insistir en el cumplimiento del protocolo sanitario

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los inspecciones y controles que realizan en los comercios de la ciudad en el marco del DISPO, anunciado el jueves 18 de marzo y por el cual muchos comercios volvieron a abrir sus puertas y a recibir clientes.

“Volvimos a la etapa en la que estábamos en diciembre y los horarios de las actividades comerciales que regían en ese momento, tal es así que los comercios esenciales que son supermercados, locales de cercanía como almacenes de barrio, kioscos, pueden abrir sus puertas de lunes a domingo de 7 a 22 horas en tanto que los comercios no esenciales que son los minoristas como boutiques, marroquinerías y todo ese tipo de comercio que vende mercaderías elaboradas podrán atender de lunes a sábado de 8 de la mañana a 20 horas”, explicó.

Aclaró además que “los corralones y ferreterías no modificaron sus horarios, hay que tener en cuenta que al ser una actividad esencial no estuvieron relegados respecto de su actividad”.

Seguidamente se refirió a los gastronómicos, donde hubo locales que abrieron sus puertas a modo de protesta y aseguró que “los vamos a salir a controlar como se venía realizando antes, el desarrollo de la actividad comercial debe cumplir el protocolo, también está el control de los alimentos que se comercializan en distintos lugares, en bares y restaurantes, la presencia de menores, todo como se venía desarrollando, pero en el caso de incumplimiento tendría que verse las medidas a tomar, ya que se amplió la actividad comercial de bares y restaurantes, haríamos las actas de notificación en base a eso y a partir de ahí ver cómo dialogar sobre todas las cosas como para poder cumplir con la disposición”.

“Las puertas de la Municipalidad, de la Dirección de Bromatología están abiertas, a lo largo de toda esta nueva fase 1 que tuvimos recibimos a los pancheros de la plaza, a muchos comerciantes para ver de qué manera actuar o cómo seguir con la actividad comercial teniendo en cuenta que muchos abrían sus puertas. La dirección está abierta para dialogar y llegar a un consenso como también para poder ir viendo la manera de colaborar en la flexibilización de todas estas restricciones, más allá de todo eso depende del grado de circulación que haya, estamos atravesando uno de los peores momentos de pandemia en nuestra ciudad”, aseveró Tarantini.

Contó además que los trabajadores de la Dirección de Bromatología “estamos recibiendo capacitaciones de manera permanente, peor más que nada concientización porque en todos los ámbitos existió anteriormente un grado de relajamiento tanto en la dirección donde existían algunas costumbres que fueron difíciles de erradicar como por ejemplo compartir el mate, el tereré, de hecho ahora no se comparte más el mate, se toma un café o algún refrigerio de manera individual, eso es lo que estamos puntualizando en cuanto al cuidado que debe tener el inspector al realizar las inspecciones, tanto de día como por la noche porque más allá de que se cree que la actividad o el virus se esté reproduciendo por toda la concentración de gente que hay, no podemos descartar nada y poner en peligro la salud de ningún inspector, es por ello que se le está proveyendo de todos los elementos necesarios para su cuidado y del negocio al que concurre a hacer la inspección”.

Para finalizar Tarantini dejó una sugerencia a todos los propietarios de locales comerciales y pidió “concientización, de manera permanente insistir con el cumplimiento de los protocolos sanitarios al ingreso de sus comercios, eso es lo que va a determinar una baja en la circulación y determinará la apertura de todas las actividades comerciales sin ningún tipo de restricción”.

