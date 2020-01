Compartir

Argentina se encuentra ante el riesgo de una nueva epidemia de dengue ya que el 80% del territorio de Paraguay está afectado, incluido el presidente, mientras que Brasil tiene la mitad de sus estados comprometidos y Bolivia lleva más de 200 casos confirmados. El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, brindó recomendaciones a la ciudadanía para evitar que el mosquito aedes aegypti se críe y propague en la comunidad.

«Hace veinte años que venimos trabajando contra el dengue y ahora redoblamos el esfuerzo en concientizar ya que está en el vecino que el mosquito desaparezca. En una casa donde no haya mosquito, no hay dengue», sentenció.

En ese sentido indicó que Formosa se encuentra sumamente expuesta por ser frontera norte del país, y encontrarse cerca de los países donde la epidemia se propaga, por ello insta a que los vecinos colaboren comprometidamente limpiando sus hogares: «estamos en riesgo, pero si no hay mosquito, no hay dengue; si no hay agua en las casas donde estos mosquitos coloquen sus huevos podremos evitar la transmisión».

Indicó que bien se puede uno comprometer a limpiar su hogar dos veces a la semana, «si todas las semanas, por ejemplo, los miércoles y sábados nos ponemos a recorrer por media hora o menos nuestros patios, nos fijamos esos lugares donde se puede acumular agua, limpiamos y cambiamos los bebederos de animales, vaciamos recipientes que contengan agua estancada, vamos a dar un gran paso para evitar que esta epidemia nos siga afectando. Tenemos que trabajar arduamente en esto», recalcó.

El doctor explicó que el mosquito tiene un radio de 200 metros para alimentarse, por ende, si la comunidad realiza este procedimiento no podrá sobrevivir ni propagarse, y así «se protege uno y también protege al vecino».

Sobre la noticia de que el presidente de la República del Paraguay se encuentra enfermo, aseguró que «esta enfermedad no distingue sexo ni clase social, entendamos que ya hay 2 millones de casos en toda la región».

Si bien la sociedad y los profesionales de la salud se estaban acostumbrando al serotipo 1 de dengue, que se venía teniendo desde años anteriores, ahora circula el dengue serotipo 4, que es mucho más grave.

Ante esto, Bruno dijo que «el riesgo es mucho mayor porque está circulando otro serotipo, antes, con el serotipo 1 a las dos semanas como máximo el paciente se aliviaba, pero ahora tenemos en circulación los serotipos 2 y 4; lo que hace que si personas que tuvieron dengue anteriormente ahora vuelven a contraerlo, aumenta sumamente la gravedad del caso».

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, trabaja arduamente en concientización, capacitaciones, fumigación, descacharrizado, entrega de repelentes, pero es imperioso que la sociedad entienda que debe colaborar con la limpieza en sus hogares, como así también utilizar repelente día y noche.

Síntomas y recomendaciones

El especialista insta a la comunidad que «si no tienen la necesidad urgente de viajar a Paraguay, no lo hagan», y agregó que es una enfermedad que va existir hasta que se aprueben vacunas eficaces, y que mientras, desde cada hogar se debe colaborar con el trabajo de los brigadistas.

«El dengue se comporta inicialmente con un cuadro de fiebre específico, muy alto, dolores de cabeza, dolores detrás de los ojos, puede ir acompañado de mucho dolor articular, erupciones en el cuerpo, diarrea (…) es muy importante no automedicarse y contactar a un médico», manifestó.

Hizo hincapié en que es sumamente importante que el paciente se acerque a los centros de salud, ya que de esta manera el profesional va poder realizar los pasos de rigor para lograr el bloqueo al dengue en su hogar, «si la persona se acerca, nosotros podremos completar la ficha y solicitar a la brigada para que realice el bloqueo; consiste en ir a fumigar toda esa manzana -y las siguientes- un total de nueve manzanas en total se intervienen, y se realiza en descacharrizado junto a la entrega de repelentes a la comunidad».

Recalcó que una parte muy importante de estos consejos es la de no olvidar que se debe regresar a las 48 horas de una consulta, ya entre las 48 a 72 horas se producen los síntomas de un dengue grave y los profesionales pueden intervenir a tiempo: «cuando la fiebre comienza a disminuir es el momento en que se pueden presentar otros síntomas de gravedad, como vómito persistente, sangrado, falta de aire y nosotros podremos aplicar un tratamiento específico de hidratación a través del suero; ya que la enfermedad produce una deshidratación interna». Una vez que pasa esta etapa crítica ya no hay riesgos de complicaciones.

En Formosa hay seis casos de dengue confirmados, y según el profesional se están aguardando más resultados, «tenemos otros 46 sospechosos, y las seis personas confirmadas han tenido antecedentes de haber viajado a Paraguay y están evolucionando bien».

«Los casos van a ir en aumento, no estamos inmune a esta situación, pero gracias al trabajo de todo el año, tanto en capital como en el interior podemos ver que nuestros números son mucho menores. Es muy importante que todos colaboremos», concluyó.