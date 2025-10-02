Brutal ataque en el barrio Namqom: un hombre fue herido con un machete y hay un detenido

Un violento episodio se registró en la madrugada de este miércoles en el barrio Namqom de la ciudad de Formosa, donde un joven de 27 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete por otro sujeto, que ya fue detenido por la Policía.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 03:30 horas se alertó sobre el ingreso de un hombre con una herida de gravedad en la espalda al centro de salud del mencionado barrio. Debido a la complejidad del caso, fue derivado primero al Hospital Distrital N° 8 y posteriormente trasladado al Hospital Central, donde permanece internado bajo observación médica.

Según el testimonio de la víctima, el hecho se produjo cuando se dirigía hacia su vivienda y, en forma repentina, fue interceptado por un sujeto con quien mantuvo una discusión. En ese contexto, el agresor extrajo un arma blanca tipo machete y lo atacó, ocasionándole la lesión que motivó su urgente asistencia médica.

La intervención policial estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Namqom, quienes iniciaron las tareas investigativas y lograron la aprehensión del presunto autor del ataque. El individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Actualmente, el detenido permanece alojado en la dependencia policial en calidad de imputado por el delito de “Tentativa de homicidio”.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta que permitió esclarecer el hecho y poner al agresor a disposición de la Justicia, mientras la víctima continúa recibiendo atención médica especializada en el Hospital Central.