Brutal robo en una peluquería de Las Cañitas: tomó del pelo a la dueña y la arrastró por el piso

Un violento delincuente fue detenido en las últimas horas tras un intento de robo en un local de ropa de Las Cañitas, en la Ciudad de Buenos Aires. Días antes, había protagonizado un brutal asalto a una peluquería, donde golpeó y arrastró a la dueña por el piso.

Fuentes policiales explicaron a Infobae que el hombre, de 48 años, intentó asaltar un comercio de ropa femenina en el barrio de Las Cañitas.

Durante el incidente, ocurrido sobre la calle Gorostiaga al 1500, ingresó de manera agresiva al local y, sin mediar palabra, agarró del cabello a una clienta en un intento por abrir la caja registradora. Sin embargo, no logró su objetivo y terminó huyendo del lugar.

El sospechoso fue localizado y, tras una breve persecución a pie, fue capturado por los oficiales en la calle Maure al 1700, a unas tres cuadras del lugar del intento de robo.

Las autoridades pudieron identificarlo, además, como el autor de un asalto el pasado 29 de abril en una peluquería de la misma zona.

En esa ocasión, golpeó a la propietaria, la arrastró violentamente por el local, la encerró en el baño y escapó con 500 mil pesos y un teléfono celular.

Ambos episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad privadas, como se puede ver en el video que encabeza esta nota.

El detenido se encuentra ahora a disposición de la Justicia por tentativa de robo, bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la Dra. Provítola.

Cayeron dos “hombres araña” que asaltaron un departamento en Avenida del Libertador

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada del sábado pasado, tras intentar robar -bajo la modalidad “hombre araña- en un departamento ubicado sobre Avenida Libertador.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de la 1:50 en un departamento del piso 12 cuando personal policial fue alertado por vecinos ante la presencia de dos individuos que se desplazaban entre terrazas utilizando cables de telefonía.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Vecinal 14-C sorprendió a los individuos efectivamente mientras escalaban mediante cables de telefonía desde el balcón del piso 12 hacia la terraza.

Al no poder explicar su presencia, fueron inmediatamente detenidos. Cuando los revisaron, los agentes porteños hallaron nueve anillos metálicos dorados, una pulsera y dos collares del mismo material.

Además, se les secuestraron herramientas de escalamiento y forzamiento, entre ellas una llave, una barreta, dos destornilladores, un corta hierro, una linterna, un par de guantes, un gorro de lana y una mochila oscura.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en el lugar se hizo presente la dueña del departamento –de 53 años-, quien permitió el ingreso del personal policial.

Luego, los efectivos corroboraron que había daños en el ventanal del living y un farol del balcón, así como desorden en una habitación utilizada como vestidor. No se precisó si la exdirectiva de la empresa estatal estaba presente al momento del hecho.

Los imputados fueron identificados como Matías Javier Alessod González, argentino de 32 años, y Eduardo González, un ciudadano uruguayo de 69 años.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Provitelo, con la Secretaría N° 118 de Carolina Pelizza. La magistrada ordenó la detención de los dos imputados, la declaración de la víctima y otras medidas de investigación.

Los acusados fueron imputados del delito de tentativa de robo.