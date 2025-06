Buen movimiento en el fin de semana largo y ocupación hotelera del 40%

El coordinador de la Comisión de Turismo de la Capymef, Federico Domínguez, destacó el impacto del turismo en la provincia durante el último fin de semana largo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

Formosa sigue dando pasos firmes para posicionarse en el mapa turístico nacional. En el marco del análisis de los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el coordinador de la Comisión de Turismo de la Capymef, Federico Domínguez, detalló cómo se vivió el reciente movimiento turístico en la provincia.

“La CAME ha difundido los últimos números en lo que hizo a turismo en Argentina debido a las dos fechas de fin de semana largo que hemos tenido en el mes de junio”, explicó Domínguez. En total, se movilizaron más de 2,1 millones de turistas en todo el país, generando un gasto superior a los 400 millones de pesos, un movimiento clave para las economías regionales.

Formosa no fue la excepción. Según Domínguez, se registró un importante flujo de visitantes atraídos por los paisajes y atractivos naturales de la provincia, como el Bañado La Estrella, uno de los sitios más emblemáticos. “Hoy —por ayer— realizamos un viaje al Bañado La Estrella, ya que desde el jueves no se podía ingresar. Es un lugar que despierta mucho interés y que cada vez más turistas buscan conocer”, comentó.

En términos de alojamiento, la provincia alcanzó un 40% de ocupación hotelera, aunque el escenario fue dispar en la capital provincial: “En la ciudad estamos muy por debajo de ese número, porque el hotelero acá trabaja con un público corporativo. Los que vienen pasan de largo y se dirigen a la localidad de Las Lomitas”, explicó el coordinador, haciendo referencia a uno de los puntos más elegidos por los visitantes.

Domínguez subrayó que, si bien Formosa aún está por debajo de destinos internacionales de cercanía en cuanto a competitividad, el crecimiento del turismo interno y el posicionamiento creciente de la provincia son claves. “Es importante que se desarrolle este tipo de consumo en Argentina porque fortalece a la economía regional y, por supuesto, a Formosa, que cada vez está más presente en la mente de los turistas, situación que se ha visto reflejada esta semana”, concluyó.

El turismo, más que una oportunidad, se convierte en una estrategia vital para el desarrollo económico y cultural de la provincia.