Compartir

Linkedin Print

Quiero destacar la buena y rápida atención en el área de emergencias del Hospital Central al que acudí en la noche del miércoles por una dolencia física. En menos de 20 minutos ya me había visto el médico, me hicieron una placa y me pusieron una inyección. Fueron rápidos y muy amables. Felicito a todo el personal que estaba de turno.

Compartir

Linkedin Print