Buena labor de Palacios en un vóley italiano convulsionado por el coronavirus

Compartir

Linkedin Print

La décima jornada de vuelta de la Superlega italiana sufrió más de lo que se pensaba. Milano-Padova y Piacenza-Sora , ambos confirmados a puertas cerradas, tuvieron que cancelarse porque jugadores de los equipos locales presentaban fiebre. La situación de la zona del Lombardia es crítica. Y no sólo allí, también lo son algunas otras zonas, como la Región de le Marche, donde igualmente Civitanova-Trento disputaron su partido con vitoria para Lube y Modena-Monza (Emilia Romagna también declarada zona roja) con victoria por 3-1 del conjunto del profe Caretti. Por otro lado, Verona triunfó ante Cisterna por 3-2 como visitante (disputado el sábado) y Ravenna-Vibo, disputado el pasado miércoles, dejó una victoria ajustada por 3-2 para los dueños de casa. La Sir Perugia descansó.

El sábado en la tarde fue el turno de la Top Volley Cisterna de Ezequiel Palacios, de gran actuación. Su equipo perdió en un ajustado 3-2 ante el Verona de Sebastián Solé con parciales de 22-25, 25-23, 27-25, 20-25, 12-15 en dos horas y media. Fue una gran batalla deportiva que terminó en victoria para la visita de la mano del gran Matej Kaziyski, nuevo refuerzo para Verona y elegido MVP con 23 puntos, 51% en ataque, 2 aces y 3 bloqueos. Por el lado de la Top Volley, Patry (24) y Palacios (18) fueron los mayores anotadores al igual que Maarten con 22. La Top Volley no logró definir los puntos cruciales del match y dejó escapar a sus rivales que no sólo tienen a Kaziyski, también tienen a Boyer (25) y a Solé que convirtió 12 puntos, estos últimos fundamentales en la victoria de su equipo. Por ahora Verona sigue octava, mientras que Cisterna debe seguir buscando victorias si quiere permanecer en Serie A.