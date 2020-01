Buena temporada en «Piscinas IPC»: aseguraron que las ventas ya superaron a las del año pasado

Compartir

Desde «Piscinas IPC» ubicada sobre la avenida Gutnisky de esta ciudad aseguraron que las ventas de piletas ya superaron a las del año pasado y señalan que el factor principal para que esto se dé es el dólar turista, ya que muchos formoseños desistieron de viajar porque no le daban los números y ante eso decidieron invertir en las piletas de fibra de vidrio.

En ese marco Carlos Sceppacuercia, gerente del local, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló respecto a esto.

«La temporada nuestra siempre arranca desde el mes de octubre hasta la primera semana de febrero, estamos en una temporada que si bien económicamente es compleja, las ventas han acompañado debido a que gran parte de la gente de Formosa ha decidido adquirir nuestro producto ya que los importes que en su momento los tenían destinados a vacaciones o al cambio de un vehículo no les cierran debido a los altos precios y a todas las modificaciones para poder viajar, eso ha hecho que a nosotros en esa parte nos beneficie y podamos tener un mayor flujo de ventas, no obstante a eso si bien hemos tenido un número de ventas interesante mejor que la del año pasado, los márgenes de rentabilidad se vieron reducidos en un 30 o 35% siendo un número muy alto, debido a que hay mucha gente que depende de esta pequeña empresa hemos tratado de aguantar el temporal muy a pesar de ser no muy productico el negocio dentro de los números que tenemos previstos, no nos podemos quejar dentro de todo por lo menos nos ha ayudado a salvar la situación de este año», dijo.

Asimismo detalló que ante la difícil situación que estaban atravesando, «había dos alternativas; bajar los márgenes de rentabilidad lo más que se pueda, cosa de tratar de mantener la empresa en pie o cerrar, no había muchas opciones pero nos ha ayudado el hecho de que hubo un flujo interesante de ventas cosa que no teníamos previsto y eso nos ayudó un poco porque si los márgenes fueron muy chicos, por lo menos nos ayudó a que no tengamos que cerrar y esa es una gran cosa. Ahora estamos a la expectativa de ver cómo este rumbo económico se va acompañando a ver si tenemos mejores opciones».

De la misma forma dijo que el dólar inestable de todo el año pasado, los afectó de manera importante ya que las piletas tienen componentes que son 100% importados. «Nuestro producto es 100% dólar, los componentes básicos de estas piscinas son la fibra de vidrio, resina, yelco plástico que es la pintura principal, son todos productos importados traídos de China, corremos a la par del valor dólar, en este momento según nos pasa la franquicia los costos están cotizados a un valor de dólar a 60, lo que es relativamente bajo en consideración a los números que se están manejando en el mercado, esperemos que se mantenga así porque si el impacto dólar vuelve a pegar nuevamente sobre los costos estamos bastante complicados».

Respecto a qué requisitos debe tener quien desee instalar una pileta de este tipo en su domicilio, detalló que «antes que nada deben tener en cuenta el espacio físico, los accesos que es lo más importante, poder ingresar a la pileta o sino no hay forma, un espacio físico acorde a las medidas que pretendan como piscinas y a partir de ahí simplemente esperar el turno y la instalación que es entre 5 a 10 días hábiles siempre que el tiempo nos ayude, pero estamos con piscinas terminadas, con piso perimetral, equipo de filtrado, hidromasaje que son el común de nuestra piscina, entre 5 y 10 días están terminadas».

Para finalizar habló del modo de compra que tienen los clientes. «Generalmente las opciones son una entrega en efectivo y el saldo lo puede financiar con la tarjeta de crédito con los planes Ahora 12 o Ahora 18 con la opción nueva que ofreció el Banco de Formosa con Onda que es interesante, y sino vemos nosotros de financiar por parte nuestra si bien las financiaciones no son muy largas debido a que no somos una financiera pero tratamos un poquito de acomodarnos a las pasividades de cada cliente y la vamos llevando de esa manera».