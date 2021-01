Buenas noticias para River: está a un paso de asegurarse la continuidad de Franco Armani

Compartir

Tras la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras en semifinales y quedar a un paso de acceder a la final de la Copa Diego Armando Maradona, los rumores en Núñez se dispararon. A la espera de lo que sucederá con Marcelo Gallardo, y mientras varias instituciones del exterior sondean a las principales figuras del plantel, River está cerca de cerrar una muy buena noticia. Estaría todo avanzado para que el club de Núñez se asegure la continuidad de uno de sus principales baluartes.

Desde el entorno de Franco Armani le aseguraron que “hace un tiempo” están negociando con los mandatarios del Millonario para extender su vínculo. Aunque aún no está definido, una de las ideas que están sobre la mesa es que sea hasta mediados de 2023. “Siempre es bueno que a un jugador le quieran renovar, y más cuando ese club es River”, añadió la misma fuente.

Aunque al arquero lo seduce la chance de probarse en Europa, el oriundo de Casilda tiene como una de sus prioridades tener ritmo futbolístico y continuidad para asegurarse un boleto con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 (por primera vez se llevará adelante entre noviembre y diciembre).

“Estamos negociando entre toda buena gente, así que seguro saldrá todo bien”, confesaron desde una de las partes involucradas en la extensión del contrato. El ex Ferro, Deportivo Merlo y Atlético Nacional de Colombia tiene actualmente vínculo con el Millonario hasta 2022.

Vale destacar que Franco Armani es una pieza inamovible para Marcelo Gallardo, quien no dudó en respaldarlo en conferencia de prensa al ‘1’ tras dos irregulares actuaciones (en la ida contra Palmeiras y el duelo contra Independiente por el torneo local).

“Va a jugar. No está ni en duda. Es un arquero de Selección que a nosotros nos ha dado muchas alegrías, nos ha salvado muchas veces y comete errores como todos. Yo le doy la tranquilidad para que pueda entrar mañana a la cancha con la seguridad de siempre”, recalcó el entrenador en la previa a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El portero de 34 años, desde su llegada al club a inicios de 2018, conquistó cuatro títulos: Supercopa Argentina ante Boca en Mendoza, la Copa Argentina, la Copa Libertadores ante el Xeneize y la Recopa Sudamericana. En total defendió la camiseta millonaria en 110 oportunidades, en las que recibió solamente 77 goles y mantuvo su valla invicta en 53 ocasiones.

Con Armani prácticamente asegurado, los cañones en River ahora apuntarán a resolver otras situaciones, como las de Gonzalo Montiel, Rafael Santos Borré y Nicolás de la Cruz, a quienes se les vence el contrato en junio de este año. Al lateral derecho le seduce la chance de emigrar rumbo a Europa y cuenta con sondeos de Roma de Italia, Villarreal de España y Olympique Lyon de Francia. Para prolongar el vínculo con el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo, el Millonario deberá comprarle un 25 por ciento de su pase al Atlético Madrid (cerca de unos 3,5 millones de euros). En Núñez son optimistas con respecto a la situación del mediocampista uruguayo, pero antes deberá saldar una deuda con Liverpool de Uruguay.

Además, esperan por lo que decida Enzo Pérez, quien en conferencia de prensa reconoció que volver a Europa es una posibilidad latente. El mendocino cuenta con una interesante oferta desde lo económico del Trabzonspor de Turquía.

En lo que respecta a los posibles refuerzos, uno de los nombres que salieron a la luz es el del marcador central de Nacional de Uruguay Mathias Laborda. “Me llamaron. Todo se mantenía de manera confidencial, pero ahora tomó notoriedad, por eso hablo. Fue un acercamiento para conocer las condiciones y manifestar el interés”, le explicó el representante José Ducret

