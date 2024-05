Buenos Aires: completó la fecha1 de la CONMEBOL Libertadores de Futsal 2024

Comenzaron las acciones de la CONMEBOL Libertadores Futsal 2024, con la disputa de la primera jornada de Fase de Grupos, en el Arena Tortuguitas de Buenos Aires – Argentina.

La Fecha 1 dejó victorias de Centauros de Venezuela, Magnus Futsal de Brasil, Pata Walon de Perú y San Lorenzo de Argentina. En tanto, no se pudieron sacar ventajas en el marcador S.S. Boca de Ecuador ante Peñarol de Uruguay y el campeón vigente, Cascavel de Brasil, ante Barracas Central de Argentina.

Los 12 clubes estarán divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos, con el objetivo de conseguir uno de los cupos que otorga cada grupo para los Cuartos de Final del torneo.

Centauros (VEN) 3-2 Cerro

Porteño (PAR) – Grupo A:

El venezolano Centauros abrió la competencia con una victoria de 3-2 sobre el campeón paraguayo, Cerro Porteño, en el primer partido del Grupo A.

Los goles del equipo de Caracas fueron convertidos a los 12’ de la primera parte por Saimond Francia, a los 1’ de la misma etapa por Maikel Torres y a los 11’ del segundo tiempo gracias a Victor Carreño.

Cerro Porteño llegó a las anotaciones a través de Pedro Pascottini a los 18’ y Jorge Espinoza a los 11’, ambos en el primer tiempo.

Magnus Futsal (BRA)

4-1 Santiago

Wanderers (CHI) – Grupo C:

Magnus Futsal debutó en esta edición de la competencia con un triunfo de 4-1 sobre Santiago Wanderers de Chile.

Lino a los 14’ y Charuto a los 4’ en la primera parte, más Mendoça a los 8’ y Rodrigo a los 1’ en el segundo tiempo, le dieron el triunfo al equipo brasileño. Fabián Vázquez a los 11’ del primer periodo descontó para Wanderers.

S.S. Bocca (ECU)

2-2 Peñarol (URU) – Grupo C:

S.S. Bocca de Ecuador y Peñarol de Uruguay igualaron a uno en el segundo partido por el Grupo C en la CONMEBOL Libertadores Futsal 2024.

Eddie León a los 7’ y 4’ del primer tiempo marcó para los ecuatorianos, mientras que Ramito Caresani a los 19’ de la primera parte y Brandon Díaz a los 4’ del segundo, igualaron las cosas para el conjunto uruguayo.

Panta Walon (PER) 2-1 Fantasmas Morales M. (BOL) – Grupo B

Panta Walon venció 2-1 a Fantas Morales Moralitos en la primera fecha con un doblete de Alfredo Vidal.

Vidal marcó a los 2’ del primer tiempo y a los 8’ del segundo, para remontar el resultado de 1-0 conseguido por Joel Guzmán a los 7’ de la primera etapa para los bolivianos.

Cascavel (BRA) 1-1 Barracas Central (ARG) – Grupo A:

El vigente bicampeón de la CONMEBOL Libertadores Futsal, Cascavel, igualó 1-1 con uno de los equipos que hace de local en Argentina, Barracas Central, en la primera jornada del Grupo A.

Maicon a los 10’ del primer tiempo marcó para los ganadores de las ediciones 2022 y 2023 del torneo, mientras que Ángel Claudino a los 17’, también de la primera etapa, convirtió para Barracas.

San Lorenzo (ARG) 3-2 Ind.

Barranquilla (COL) – Grupo B:

En un intenso partido, San Lorenzo hizo valer su localía y superó 3-2 a Independiente Barranquilla en el cierre de la primera fecha de la CONMEBOL Libertadores Futsal 2024.

Matías Block a los 13’ del primer tiempo, Gerardo Menzeguez a los 8’ y de nuevo Block a los 7’ en el segundo les dieron el triunfo a los argentinos. José Hernández y José Gutiérrez a los 15’ y 10’ del segundo tiempo, respectivamente, convirtieron para los colombianos.

Sistema de disputa

La CONMEBOL Libertadores Futsal 2024, se disputará en 2 fases; Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final (Cuartos de Final, Semifinales, Final y la disputa del 5º al 12º puesto). Todas las Fases se jugarán a una sola rueda de partidos.

La Fase Preliminar la disputan los 12 equipos clasificados, distribuidos en 3 grupos de 4 equipos cada uno.

Clasificarán para los Cuartos de Final, los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo, más los dos mejores terceros colocados, teniendo en cuenta los tres grupos (1°A, 1°B, 1°C, 2°A, 2°B, 2°C y los dos Mejores 3º colocados).