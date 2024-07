Buenos Aires y otras seis provincias se bajan de los Juegos Evita 2024

Es debido a que el Gobierno Nacional sólo ofreció aportar el 20% de los gastos en traslado, alojamiento y comidas para las instancias finales que se disputan en nuestra ciudad. Las provincias advierten que ya aportan dinero para las competencias locales, zonales y provinciales previas.

Por la falta de financiamiento del gobierno de Javier Milei, las provincias de Buenos Aires y las integrantes del Ente Patagónico Deportivo no competirán en los Juegos Nacionales Evita, cuyas finales históricamente se disputan en Mar del Plata y que otorgan un fuerte impulso al turismo.

La decisión radica en la falta de apoyo del Gobierno Nacional, que sólo ofreció aportar el 20% de los gastos en traslado, alojamiento y comidas.

Mediante una nota dirigida al subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, las autoridades deportivas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informaron la decisión de no participar de los Juegos Evita si el Estado Nacional no cubre el 100% de los gastos en las finales nacionales. “La región ya realiza una enorme inversión en la organización de las competencias locales, zonales y provinciales previas para la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, en un contexto nacional complejo”, explicaron.

Por su parte, el subsecretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati, criticó al Gobierno Nacional en redes sociales: “Hasta ahora, la propuesta de la Secretaría de Deportes de Daniel Scioli pasó de no realizarse, a realizarse pero sin plata, a cubrir sólo un 20% de los gastos”, publicó en X.

Y agregó: “En un contexto de fuerte recesión económica y de recorte de transferencias a las provincias, solventar esa diferencia se vuelve imposible”.

Provincias del norte, como La Rioja y Formosa, seguirían el mismo camino si el organismo que conduce Daniel Scioli no hace los aportes correspondientes.

Bajo la administración de Milei, se eliminaron los Juegos Evita de Playa, los Juegos Evita Urbanos y los Juegos Evita para Personas Mayores. Además, se recortaron 40 disciplinas en Juveniles y Adaptados. En ese contexto, las provincias solicitaron apoyo a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para cubrir los gastos de las delegaciones en las finales nacionales, que se llevarán adelante del 4 al 9 de noviembre en Mar del Plata. Desde el Gobierno Nacional solo ofrecieron aportar el 20%.

Los Juegos Evita son la principal competencia deportiva de Argentina, con la participación de un millón de niños, niñas, jóvenes y personas mayores de cada rincón del país. Más de 25 mil competidores disfrutaron las Finales de Juveniles y Adaptados en la última edición, que celebró el 75 aniversario de los juegos creados por Eva Perón. Diego Maradona, César Menotti, Carlos Bilardo, Sergio Goycochea, Leandro Bolmaro, Nadia Báez y Braian Toledo son sólo algunos ejemplos de los deportistas que tuvieron su experiencia en los Evita.