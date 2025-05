Bullrich abandonó el PRO y se sumó a LLA

La ministra de Seguridad, que tambén tuvo paso por la Juventud Peronista, el menemismo, el FREPASO, la Alianza y la Coalición Cïvica, decidió volcarse de lleno al oficialismo. Su partida aceleró la ruptura del bloque de diputados del partido de Mauricio Macri.

La afiliación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a La Libertad Avanza aceleró el proceso de descomposición y ruptura del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

Alrededor de una decena de legisladores referenciados -en mayor o menor medida- en la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio está cerca de anunciar la salida del bloque que encabeza Cristian Ritondo y que tiene a Mauricio Macri como principal referente nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de uno de los diputados que lidera la estampida, todavía no definieron si formarán un nuevo bloque autónomo o si seguirán los pasos de Bullrich para integrarse a La Libertad Avanza.

En la lista de la probable diáspora se mencionan a Damián Arabia, un bullrichista químicamente puro, además de Silvana Giudici, Gerardo Milman, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, José Nuñez y Sergio Capozzi.

También están en conversaciones para sumarse al nuevo bloque o sub bloque “bullrichista” los dos diputados de la provincia de Santa Fe que vienen de romper recientemente con el PRO: Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini.

“Somos más de 10 y menos de 15. Es como el sistema de bandas del dólar que puso el Gobierno”, ironizó el diputado consultado por la agencia NA.

Actualmente el PRO, que llegó a orillar los 40 integrantes, tiene 35 diputados. De consumarse la salida de una decena de legisladores, pasaría a contar con apenas 25.

De todos modos, el número final de “conversos” no está definido y hay intensas presiones en el partido amarillo para retener a algunos de los que están pensando en hacer las valijas.

En el bloque de La Libertad Avanza, que preside Gabriel Bornoroni, siguen con mucha atención el devenir de los acontecimientos ya que la decisión final que se tome repercutirá directamente en la propia fuerza libertaria en la Cámara de Diputados.

Los diputados que deserten del PRO podrían fusionarse en La Libertad Avanza o bien armar una bancada que funcione como apéndice del oficialismo.

El traspaso de Bullrich a La Libertad Avanza es un sinceramiento del posicionamiento político de la ministra de Seguridad, que al asumir en la gestión librtaria rápidamente se desprendió de su anterior ropaje amarillo y se compenetró con el proyecto político de Javier Milei.

La última actividad de la ministra fue su asistencia a la presentación del libro “No me rompas las pelotas” que realizó Arabia, en la Feria del Libro el pasado lunes.

“Lo vi crecer, comprometerse, dar cada paso con pasión y coraje. Orgullo infinito”, sostuvo Bullrich a través de su cuenta de X.