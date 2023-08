Bullrich con Melconian: «Los números importan, pero hay que entender que detrás hay familias»

Patricia Bullrich eligió la provincia de Córdoba como sede para dar a conocer a quien asumirá en el Ministro de Economía, en el caso de que sea elegida como Presidenta. Si bien ya había trascendido que Carlos Melconian y su equipo de la fundación Mediterránea trabajan en su proyecto, se oficializó este jueves por la mañana en el Ciclo de Voces Federales.

Juntos por el Cambio logró conseguir, de esta forma, la experiencia que proporciona Melconian y vuelve a tomar protagonismo en la escena electoral. El economista y la candidata presentaron los lineamientos generales del plan económico que proponen, frente a más de 300 empresarios de los sectores productivos del centro del país.

Patricia Bullrich se mostró firme y volvió a posicionarse como opción de centro frente a sus adversarios Massa y Milei, lugar en el que se la ubicó después de las elecciones primarias. Habló de economía, retomó su postura en cuanto a seguridad y sobre la eliminación de los beneficios de la clase política, con propuestas posibles de alcanzar.

En su exposición junto a Patricia Bullrich, Melconian dijo que su el plan desarrollado por su equipo es «capitalista, occidental, progresista, y posible de realizar» (Mario Sar)

“Los números importan, pero hay que entender que atrás de cada una de las cosas que hagamos hay una familia, un negocio que está esperando tener previsibilidad para poder apostar. Esa Argentina humanista es la que queremos”, enfatizó.

La ex ministra de Seguridad se refirió, además, a la muerte del ingeniero Mariano Barbieri, asesinado horas antes en un hecho de inseguridad: “Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, mataron a un hombre. Esa Argentina es la que tenemos que cambiar. Hay que frenar el caos que tiene la Argentina, y eso se hace con orden, en todos los aspectos. La Argentina del caos es ingobernable”.

Cerraron el encuentro con una foto de Bullrich, Melconian, Pía Astori, quien dirige la Fundación Mediterránea, y parte del equipo de economistas que trabajan en el IERAL. Participaron del acto la cúpula política local de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, entre otros.

En su discurso, Melconian agradeció a Bullrrich por tomar el plan económico que vienen desarrollando junto al IERAL de la Fundación Mediterránea desde diciembre del 2021 y dijo: “hay un plan, es realista, tiene sentido común, es práctico. No estamos frente a un salto al vacío. Estamos listos”.

Además, buscó distanciarse de Javier Milei, sin mencionarlo, pero con signos claros que dejaron entrever a quién se refería: “No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”, y agregó “No hay que vender espejitos de colores”.

En su desarrollo dijo: “limpieza, transparencia y austeridad es lo que tiene este programa. Vamos a ser inflexibles en el arbitraje con el sector privado”, y agregó “inundaremos cada rincón del país con nuestras propuestas que son capitalistas, occidentales, federales, progresistas e implementables, lo único que está prohibido es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”.

El IERAL de la Fundación Mediterranea viene trabajando, con Carlos Melconian a la cabeza del equipo de estudios económicos, para el desarrollo de un plan para afrontar la crisis que golpea a la Argentina. A principios de abril de este año, el ex presidente del Banco Nación presentó en la Fundación su proyecto económico para el próximo Gobierno Nacional, poniéndolo a disposición, según dijo, independientemente del sector político o partido que lo integre. Tiempo después, Bullrich dio señales felicitando a esta institución por la elaboración de este proyecto. Fue así que hoy mencionó: “hace meses que nosotros venimos estudiando el programa de la Fundación Mediterránea”. La Fundación Mediterránea, liderada por la empresaria Pía Astori, aceleró el posicionamiento de esta institución a nivel nacional hace dos años, cuando presentó a Melconían como líder del equipo de investigación de su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Por este periodo la institución centró sus actividades habituales para focalizarse en desarrollar y presentar los avances de la investigación, de cara a las presidenciales.La posibilidad real de su ingreso al juego presidencial se materializó ante la definición de las PASO. El triunfo de Patricia Bullrich por sobre el espacio de Rodríguez Larreta, donde sonaban nombres para esa cartera como Hernán Lacunza o Guido Sandleris, abrió el camino al economista.

La Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro, apartidaria que tiene su sede central en Córdoba. En función de sus objetivos fue creando diferentes filiales en todo el país. El Ciclo de Voces Federales, es un espacio que se ha caracterizado por llevar, a lo largo de los últimos años, a todos los candidatos presenciales para que den a conocer sus propuestas, al empresariado.

Uno de los objetivos del IERAL es el de estudiar los grandes problemas económicos para acercarle a la dirigencia política sus estudios y propuestas, actividad que siempre ha desarrollado, pero que esta vez, Bullrich eligió tomar para su implementación.

