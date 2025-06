Bullrich criticó el desempeño de la policía bonaerense enel corte del Puente La Noria

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la actuación de la Policía Bonaerense durante los incidentes en el Puente La Noria, al señalar que las fuerzas federales enfrentaron agresiones mientras intentaban restablecer la circulación vehicular. Según publicó la propia funcionaria en su cuenta de X, el operativo para liberar el tránsito se vio obstaculizado por ataques con piedras dirigidos hacia los efectivos nacionales, lo que generó un clima de tensión en la zona.

De acuerdo con el mensaje difundido por Bullrich, la demora en la intervención de la policía provincial, bajo la administración de Axel Kicillof, fue motivo de crítica. La ministra planteó interrogantes sobre la frecuencia con la que la fuerza bonaerense llega tarde a este tipo de situaciones y cuestionó si la provincia se ha convertido en una “tierra de nadie”. En su perfil de X, Bullrich expresó su preocupación por la falta de respuesta inmediata de las autoridades provinciales ante hechos de violencia en la vía pública.

En su publicación, Bullrich también hizo referencia a la necesidad de modificar el enfoque de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Según consignó la ministra en X, consideró que debe finalizarse con lo que denominó “doctrina pro delincuentes” y sostuvo que frente a episodios violentos no corresponde entablar diálogo, sino identificar y detener a los responsables. La funcionaria nacional remarcó que la política de seguridad debe priorizar la acción directa contra quienes cometen actos de violencia, en lugar de buscar acuerdos o negociaciones.

El mensaje de Bullrich se enmarca en la política que intenta imponer el Gobierno Nacional para evitar cortes y protestas en accesos clave del conurbano bonaerense, donde la coordinación entre fuerzas federales y provinciales suele ser motivo de debate. Según reportó la ministra en X, la situación en el Puente La Noria puso de manifiesto las dificultades operativas que enfrentan las fuerzas nacionales cuando no cuentan con el respaldo inmediato de la policía local. La funcionaria insistió en la importancia de una respuesta rápida y efectiva para garantizar la seguridad y el orden público en la provincia.

La publicación de Patricia Bullrich apuntó a poner en discusión la relación entre el gobierno nacional y la administración provincial en materia de seguridad. El cuestionamiento a la Policía Bonaerense y la referencia a la “doctrina pro delincuentes” reavivaron el debate sobre las políticas de abordaje frente a la protesta social y los episodios de violencia en la vía pública. Según la ministra, la identificación y detención de los violentos debe ser la prioridad, sin espacio para el diálogo en estos casos.

La protesta

Desde las primeras horas del día, cerca de 300 feriantes y puesteros bloquearon ambos sentidos de Camino Negro, lo que provocó un colapso en el tránsito tanto hacia la Ciudad de Buenos Aires, en dirección a la provincia. La presencia de las fuerzas de seguridad fue inmediata, con un despliegue de 300 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes policiales.

El origen de la protesta se remonta al cierre de la feria La Salada, una decisión tomada tras la detención de Jorge Castillo por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. La clausura del predio dejó sin actividad a miles de trabajadores, quienes reclamaron respuestas urgentes de la Justicia. Un carrero, responsable del transporte de mercadería dentro de la feria, expresó en diálogo con el canal TN que llevan cinco ferias sin poder trabajar y que no han recibido ninguna solución por parte de las autoridades judiciales.

La posibilidad de que la feria permanezca cerrada durante tres meses generó preocupación entre los manifestantes. Uno de los trabajadores explicó: “La idea es que no cierre por tres meses, por eso estamos protestando. Ya hicimos dos cortes pacíficamente y lamentablemente nos obligan hoy, el Estado y la Justicia. No nos dan respuesta, entonces hoy hacemos corte total hasta que nos den una respuesta. Nos obligan a esto”, manifestó.

Otra vendedora del predio reconoció que puede haber personas que no actuaron correctamente, pero subrayó que también existen trabajadores en regla, con sus contribuciones al día y empleados registrados. “Ellos como profesionales deberían activarse y levantar esa clausura”, afirmó.