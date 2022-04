Bullrich le hace un guiño a Javier Milei y agita la interna de Juntos por el Cambio

Compartir

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio de cara a 2023 y llamó a “encontrar acuerdos” con Javier Milei.

“Tengo una buena relación con Milei, pero hay que ir paso a paso, no hay que apurarse, tenemos que consolidar Juntos por el Cambio, luego habrá que ver cómo es el panorama. A mí me gustaría encontrar acuerdos porque él abrió un espacio igualitario, que es interesante. Pero es temprano, la coalición debe definir las alianzas”, afirmó Bullrich en declaraciones a radio Mitre.

Sobre las tensiones que se viven en el interior del espacio opositor afirmó que Mauricio Macri “es un expresidente que tiene todo el derecho a aspirar a un segundo mandato”.

“Estoy agradecida a él (por Macri) por el apoyo que me dio como ministra. Vengo recorriendo el país reuniéndome con gente que está harta y tiene ganas de cambiar en serio. Este es un momento en que todos, Horacio (Rodríguez Larreta), Mauricio, tenemos que ayudar al cambio, no pensarlo como una competencia. Al final del camino veremos quién está en mejores condiciones de representar a la sociedad”, analizó sobre las disputas de cara a las elecciones de 2023.

No es la primera vez que desde el amplio espectro de Juntos por el Cambio hay sintonía fina con Javier Milei. En diciembre del año pasado, el diputado Gerardo Milman -cercano a Bullrich- presentó un proyecto para reducir el IVA en tres puntos porcentuales. La iniciativa tuvo el rápido apoyo de Javier Milei y su compañera de bancada en La Libertad Avanza, Victoria Villaruel. La jugada confirmó la buena relación que forjaron la presidenta del PRO y el economista.

El proyecto que muchos referentes de Juntos por el Cambio tildaron de “inviable” propone la modificación de un artículo clave de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. “La alícuota del impuesto será del dieciocho por ciento (18%)”, dice en uno de sus primeros párrafos el texto al que accedió TN. Patricia Bullrich se apuró en celebrar la idea: “Una para la gente! Vamos Equipo, este es el camino! Bajar impuestos para que haya más empleo y más producción”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

