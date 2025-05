Bullrich respaldó a LLA tras el video falso y dijo que Mauricio Macri tiene «poco carácter»

Alejada del equipo de Pro que la impulsó como candidata presidencial en 2023, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió este domingo en defensa de La Libertad Avanza (LLA) luego de la circulación de un video apócrifo en el que se simulaba que Mauricio Macri cambiaba su voto en favor del vocero presidencial, Manuel Adorni. “No importa quién lo difunde, lo importante es que no es oficial”, destacó la funcionaria.

Minutos después de emitir su voto a las 14, en Palermo, Bullrich le contestó al expresidente -que esta mañana encabezó una conferencia de prensa para condenar el falso spot- y dijo que desde Pro “pegaron abajo de la cintura”.

Bullrich sostuvo además que la polémica fue utilizada por el expresidente para “desviar el eje” de la jornada electoral. “Si pegaste por debajo de la cintura y después pasás toda una mañana hablando de eso para distraer la elección, no, señor. Hoy se vota si continúa un modelo que está cambiando el país o si vuelve el kirchnerismo”, afirmó.

La ministra repitió al menos en tres oportunidades que Macri demostró ser “una persona de poco carácter” y apuntó contra Pro por la difusión de una pieza audiovisual durante el último día de campaña, que mostraba al presidente Javier Milei en términos despectivos. “¿Por qué no reflexionan sobre el video que hicieron ellos el jueves, agresivo, donde lo tratan al Presidente de corrupto y traidor?”, retrucó.

La conferencia de Pro

El líder de Pro y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, realizó declaraciones públicas este domingo en el marco de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indignado, el exmandatario denunció una maniobra política que calificó como “la más vil y perversa” que le tocó ver desde que se metió de lleno en el ámbito político. Así, hizo referencia a la difusión de un video falso en el que se simulaba su voz y su imagen afirmando falsamente que se retiraba de la contienda electoral y que, incluso, modificaba su apoyo a Silvia Lospenatto por el de Manuel Adorni.

“Lo que vivimos ayer [por este sábado] es una locura que rompe todas las reglas de juego”, manifestó Macri durante el habitual desayuno que realiza Pro previo a cada una de las elecciones. “Esto que hicieron no tiene precedentes. Comenzó por la mañana con videos que usaban imágenes de inundaciones de hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires donde ni siquiera se habían hecho las obras que hoy permitieron que mucha gente no esté sufriendo como si ocurre en muchas zonas del conurbano bonaerense”, dijo.

“Luego difundieron un video diciendo que nos retirábamos de la elección. Jamás visto. Una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”, aseguró ante la prensa.

La candidata a legisladora porteña por PRO, Lospennato, sostuvo, en tanto, que “se cometieron una serie de delitos graves” al referirse al video generado con inteligencia artificial. Durante una conferencia de prensa brindada en la Confitería Tortoni, la candidata del partido oficialista porteño, que no puede votar esta jornada por tener su domicilio radicado en la provincia de Buenos Aires, apuntó contra LLA: “Sufrimos un nuevo ataque, que no fue solamente a nosotros, sino a la democracia toda”.