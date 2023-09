Bullrich se «halconiza» y sube a Larreta a la campaña para dar la batalla final contra Milei y Massa

Cómo redefinió su estrategia la candidata presidencial de JxC confiando más en su instinto que en los focus group. El papel de Mauricio Macri en una etapa clave. La foto con todo el PRO y otra con Gerardo Morales para mostrar consenso

Los estrategas de Juntos por el Cambio están sorprendidos: luego de semanas difíciles para reacomodarse por el segundo lugar en las PASO, Patricia Bullrich volvió a encontrar su eje para disputar las elecciones y hay encuestas que la muestran por primera vez captando votos que eran de Javier Milei. La candidata volvió a “halconizarse” gracias a la profundización de su perfil antikirchnerista y la denuncia de los acuerdos del candidato libertario con exponentes de la denostada “casta” como Luis Barrionuevo. Y ese sesgo le está dando una energía adicional que será clave en el último mes de actividad proselitista: tras sus recorridas en “la Patoneta”, cerca de la medianoche, cuando en su equipo quieren irse a dormir, ella los busca para seguir hablando sobre la campaña.

“Nadie le puede seguir el ritmo”, admiten en su entorno sobre esta versión recargada de Bullrich, que no quiere perder el control de nada en su carrera hacia los comicios. De por sí, quedó conforme con la visita de Mauricio Macri a Córdoba para ir en busca de los votos perdidos en una provincia afín al ex presidente, pero todavía no le confirmó cómo quiere que continúe su aporte a la campaña. Y acaba de resolver un tema que estaba en una nebulosa: el martes próximo lo subirá a Horacio Rodríguez Larreta a su motorhome para recorrer juntos el conurbano bonaerense.

Incluso ya le dio el OK a Federico Angelini, el titular del PRO y uno de sus principales colaboradores, para que el 2 de octubre se concrete un gran encuentro partidario a nivel nacional, en el Belgrano Athletic Club, donde, durante unas cinco horas, Bullrich compartirá el escenario con Larreta, María Eugenia Vidal, gobernadores electos y otras figuras del espacio (menos Macri, que estará de viaje) para demostrar que están unidos y dispuestos a la “batalla final” contra el kirchnerismo.

En el PRO, se jactan en el bullrichismo, se están encolumnando todos detrás de la estrategia de la candidata. En gran parte tiene que ver con la apertura de Bullrich para darle cabida a todos los matices internos en la campaña, algo que modificó las tensiones iniciales por la llegada de Carlos Melconian al equipo y la postergación de especialistas de JxC y la propuestas de gobierno que habían consensuado. Pero también influyó algo obvio: la imperiosa necesidad de bajar los decibeles para enfocarse en ganar las elecciones. Para algunos, por ejemplo, fue casi conmovedor verlo a Macri repartiendo volantes y pidiéndole a los cordobeses que la voten a Bullrich como si fuera un militante raso.

Los bullrichistas, de todas formas, no creen que todo Juntos por el Cambio estén en la misma sintonía. Bullrich tuvo una ríspida charla con Martín Lousteau en la noche en que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del Impuesto a las Ganancias -un triunfo de Massa, apoyado por el voto de Milei- y dejó en evidencia las diferencias en la coalición opositora. Cuatro diputados radicales de Evolución fueron apuntados por haber colaborado con el quórum para tratar el proyecto, aunque aclararon que se sentaron en sus bancas cuando el oficialismo tenía el número para sesionar. Cerca de la candidata se mantienen las quejas: “Son imposibles, estos radicales son muy corporativos”.

