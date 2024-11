Bullrich selló despliegue de Prefectura para cuidar recurso estratégico

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguraron la primera sede de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en esa provincia. La base operativa tendrá su asiento en Embalse Río Tercero con el objetivo de «garantizar la seguridad de un recurso estratégico para Córdoba».

«Un gusto recibir en nuestra provincia a la ministra de #Seguridad de la Nación, @PatoBullrich. Su arribo a #Córdoba tiene por finalidad la inauguración y puesta en funcionamiento de una unidad de Prefectura Naval que tendrá sede en la localidad de Embalse», anunció Llaryora a través de su cuenta de X.

El acuerdo tuvo origen en 2016 cuando, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Córdoba plantando el mojón inicial de la llegada de Prefectura Naval Argentina.

La instalación responde la creciente actividad náutica en la provincia, que cuenta con más de 16.000 embarcaciones registradas y una importante red de clubes náuticos distribuidos en diques y lagos como San Roque, Los Molinos, La Viña y Cruz del Eje, entre otros.

«Estamos dando un paso fundamental para garantizar la seguridad en nuestros ríos y lagos, un recurso estratégico para Córdoba. Con esta base, reforzamos nuestra lucha contra el crimen organizado, protegemos los recursos naturales y devolvemos tranquilidad a la ciudadanos», afirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al inaugurar el predio.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones asignadas a la nueva unidad operativa, ubicadas estratégicamente en el lago del Embalse de Río Tercero, dentro del Complejo Hotelero de Río Tercero.

Este emplazamiento, con 56 km² de superficie y 120 km de costa, no solo refuerza la seguridad en uno de los principales diques de la provincia, sino que también pone en valor la importancia de las aguas cordobesas como recurso vital para el turismo, el deporte y el abastecimiento.

«En un momento tan difícil, si no trabajamos juntos, más allá de los partidos políticos, es muy difícil enfrentar el narcotráfico, la inseguridad y todos los flagelos que provocan», afirmó Llaryora durante el evento.

En este sentido, el gobernador destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en la lucha contra la delincuencia: «Desde que está la ministra Bullrich, Córdoba puede trabajar en conjunto con Nación, para darle la batalla al narcotráfico», dijo, y recordó los importantes operativos coordinados junto a fuerzas federales, algunos de ellos de relevancia internacional.

Por su parte, la ministra aseguró que la PNA llegará a la provincia de Córdoba por los ríos y los más doce diques y lagos, que no son sólo recreativos, turísticos o deportivos sino también de abastecimiento.

Por lo tanto, Bullrich aseguró que por eso «es muy importante que la fuerza se instale en esa ubicación geográfica».

«Las tareas que realizará son de control y vigilancia de las embarcaciones en los principales espejos de agua en la zona, entre noviembre y marzo, que es la época de más tráfico», indicó.

Además Bullrich adelantó que tuvo conversaciones con el gobernador y el ministro de seguridad de Córdoba para profundizar las tareas en algunos de los penales, sobre todo el de Bouwer.

Bullrich sostuvo que «el Servicio Penitenciario Federal es la última fuerza federal que falta llegar a la provincia de Córdoba».

«Contamos con esta ley y contamos con personal capacitado. La construcción de un pabellón de alto riesgo del Servicio Penitenciario es el próximo paso dado que así estarán todas las fuerzas federales, porque son las fuerzas que pagan los ciudadanos de todo el país, y por eso también es importante que los impuestos de los cordobeses se devuelvan en servicios, como la presencia hoy, acá, de la Prefectura Nacional Argentina.»

Durante la ceremonia, se llevó a cabo el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa, marcando el inicio formal de las operaciones de la Prefectura en la zona.

En ese mismo acto, el Gobierno de Córdoba entregó cinco vehículos cero kilómetro (dos camionetas y tres automóviles), para fortalecer las capacidades logísticas de la fuerza en la provincia.

Además, también estuvieron presentes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; el Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez; el jefe de Prefectura Embalse Río Tercero, Prefecto Claudio Javier Ramírez Fernández; el Intendente de Embalse, Mario Rivarola; la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero; la Diputada Nacional Laura Rodriguez Machado; y Sebastián García Díaz presidente de Civilitas Argentina.

«Después de muchos años, trabajamos en conjunto para darle la batalla a los traficantes de la muerte, para cuidar a nuestra comunidad. Y ahora saben que con Prefectura vamos a dar batalla también en nuestros ríos y lagos. Los delincuentes nunca van a estar tranquilos porque Nación y Provincia decidieron combartirlos estén donde estén», concluyó Llaryora.