Bullrich, sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: «Con una Taser al rugbier fortachón violento lo dejás sin recursos»

La ex ministra de seguridad de Cambiemos habló sobre el crimen de de Fernando Báez Sosa por parte de un grupo de rugbiers en Villa Gesell y defendió el uso de las pistolas Taser en la vía pública.

“Con una Taser, al rugbier fortachón, violento y animal lo dejás sin recursos”, dijo en una entrevista con radio La Red y agregó que «muchas veces minimizamos las cosas y cuando pasan estas cosas nos agarramos la cabeza».

La actual presidenta del PRO aseguró que en situaciones como las de Villa Gesell las personas «están fuera de sí ¿Cómo parás a esos pibes? Con una Taser en dos segundos lo controlás y lo bajaste”.

Además, opinó que los empleados de seguridad de los boliches también deberían contar con herramientas para repeler situaciones de peleas: “Los patovicas deberían tener algún tipo de instrumento para controlar situaciones de extrema violencia. Las taser son una buena herramienta para esos casos”.

Por otro lado, la ex ministra consideró que “sería un gran retroceso para la Argentina” si el Gobierno de Alberto Fernández deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia que en 2017 del ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen. «Va a haber mayor rienda libre al delito. El contrato social de cualquier país es que cuando llega lo hace para formarse, trabajar, estudiar y no para delinquir», dijo.